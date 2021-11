Lille n'a perdu "qu'un" match de Ligue des champions et pourtant, le club nordiste est, pour l'instant, le moins bon élève français. Après trois journées disputées, les cinq autres clubs engagés en Coupes d'Europe sont toujours invaincus. Une rareté pour le foot tricolore. Et, surtout, un bol d'air qui tombe au bon moment pour le coefficient UEFA de la France. Explications.

Neuf victoires, huit nuls, une défaite : avec un tel bilan à mi-chemin des phases de groupes, les écuries tricolores ont récolté 38,500 unités au total, une victoire valant 2,000 points et un nul, 1,000. Voici le détail :

Ad

9,000 points pour le PSG, avec deux victoires et un nul ainsi que les 4,000 points bonus accordés pour la participation à la phase de groupes de C1 ;

6,000 points pour Lille, avec deux nuls ainsi que les 4,000 points bonus accordés pour la participation à la phase de groupes de C1 ;

6,000 points pour Lyon, avec trois victoires (C3) ;

5,000 points pour Monaco, avec deux victoires et un nul (C3) ;

5,000 points pour Rennes, avec deux victoires et un nul (C4) ;

3,000 points pour Marseille, avec trois nuls (C3) ;

Ligue 1 L'antisèche : Pochettino, 30 minutes qui font réfléchir 29/10/2021 À 22:07

"Cette équipe est peut-être plus forte qu’en 2019" : et si l’Ajax refaisait le coup ?

Soit un total de 34,000 points auquel il faut ajouter les 2,000 points décrochés par Rennes lors de son barrage de C4 (deux victoires contre Rosenborg) ainsi que les 2,500 unités glanées par l'ASM lors de son troisième tour préliminaire (deux victoires contre le Sparta Prague) puis lors de son barrage (un nul face au Shakhtar). Seule la moitié des points est accordée dans les tours de qualification et les barrages.

Reprendre ses distances avec le Portugal, c'est capital

De quoi mettre en perspective l'apport de Lille, deuxième fournisseur de points à égalité avec Lyon malgré des résultats décevants. De quoi, aussi, montrer les muscles face aux autres nations du Vieux Continents. Car depuis le début de saison, seul les Pays-Bas (8,000) et l'Angleterre (6,714) ont un meilleur bilan rapporté aux nombres de clubs engagés que la France (6,416). Même si les quatre associations majeures (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne) pourraient bénéficier des points bonus accordés aux tours suivants pour retrouver leurs rangs habituels.

Le nombre de points par pays depuis le début de saison

Classement Pays Coefficient 1. Pays-Bas 8,000 2. Angleterre 6,714 3. France 6,416 4. Espagne 6,285 5. Allemagne 5,928 6. Portugal 5,750

Une chose est sûre, la France a sérieusement repris ses distances avec le Portugal. Au cumul des cinq dernières saisons, l'Hexagone compte désormais près de 2,000 points d'avance sur son plus sérieux rival, avec 48,081 unités contre 46,216. Et ce n'était pas franchement gagné : en août dernier, l'association portugaise avait chipé la 5e place grâce à de meilleurs résultats obtenus lors des tours préliminaires. S'il n'avait pas récupéré sa position d'ici la fin de saison, le foot français aurait perdu un billet qualificatif pour la Ligue Europa, et le cinquième de Ligue 1 aurait été reversé en Ligue Europa Conférence.

Idrissa Gueye et Neymar lors du match opposant le Paris Saint-Germain à Manchester City, le 28 septembre 2021 en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Le coefficient des pays au 1er novembre 2021

Classement Pays Cumul depuis 2017/2018 1. Angleterre 92,355 2. Espagne 83,998 3. Italie 66,902 4. Allemagne 64,927 5. France 48,081 6. Portugal 46,216

Reprendre l'avantage était donc important. Le conserver le sera encore plus : avec la nouvelle formule de la Ligue des champions qui sera instaurée en 2024, cette cinquième place à l'indice UEFA permettra d'avoir un club de plus qualifié directement pour la C1, dont les retombées économiques seront encore plus conséquentes. La France doit donc tout faire pour conserver son rang jusqu'à ce tournant. Et pour l'instant, elle le fait plutôt bien.

Ligue 1 Paris se sort de tout 29/10/2021 À 20:53