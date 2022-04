En Italie, deux questions reviennent comme un refrain depuis jeudi dernier. La première : comment la Nazionale, Championne d'Europe en titre, a pu se faire battre par la Macédoine du Nord (0-1) jeudi dernier et manquer pour la deuxième fois consécutive la Coupe du monde ? Et la deuxième, plus légère, consiste à questionner une personne sur son âge entre 2014, soit le dernier Mondial disputé par la sélection, et le prochain, soit 2026. Enfin, encore faut-il qu'elle s'y qualifie, nous direz-vous. Pas faux. Mais en réalité, c'est tout un pays qui reste traumatisé depuis ce but d'Aleksandar Trajkovski. Un jab de Mohamed Ali aurait probablement fait moins mal.

Sans le savoir, le Macédonien a lancé, en même temps que sa maudite frappe croisée, une réflexion globale (et nationale) autour de l'état du Calcio. Du monde des médias à celui de la politique, des dirigeants de clubs à ceux de la Fédération, des éducateurs aux joueurs : tout le monde est concerné. D'abord identifier les problèmes, en discuter. Avant d'envisager des solutions viables, pérennes, pour éviter tout nouveau fiasco à l'avenir. Deux sont largement suffisants, non ? Partons toutefois d'un principe simple. Qu'importe ses nombreux problèmes de fond, la Nazionale aurait dû battre la Macédoine. "Senza se e senza ma", comme on dit en Italie. En substance : aucune excuse valable. Mais une fois ce premier constat établi, il est important de chercher un peu plus loin, notamment avec le retour des Coupes européennes, où seulement deux clubs transalpins restent en lice (Atalanta en Ligue Europa, Roma en Ligue Europa Conference).

Ricardo Faty, qui connaît le football italien comme sa poche, a accepté d'en faire l'état des lieux. Et sans rien omettre. L'ancien défenseur de l'AS Rome (2006-2010), qui évolue à la Reggina depuis 2020 aux côtés d'un certain Jérémy Ménez, a quand même profité de cet échec pour chambrer ses coéquipiers transalpins. "Je suis franco-sénégalais, j'étais en position de force", plaisante-t-il.

Comment a été perçue cette non-qualification en Italie ?

Ricardo Faty : Un vrai choc, personne ne s'y attendait. On savait que ce serait compliqué contre le Portugal dans une hypothétique finale, mais contre la Macédoine du Nord... C'était marquant.

En avez-vous parlé dans le vestiaire avec vos coéquipiers italiens ? Que s'est-il dit entre joueurs ?

R.F : En arrivant le matin, ça a chambré très rapidement... (rires) Nous avons un vestiaire avec beaucoup de nationalités différentes, dont notamment deux joueurs polonais qui sont eux qualifiés. Plus sérieusement, on a parlé de cette non-qualification pendant plusieurs heures, même plusieurs jours.

L'Italie va manquer un deuxième Mondial consécutif... Comment expliquez-vous cet échec ?

R.F : C'est la conséquence de ce qu'il se passe en Italie depuis plusieurs années. Il n'y a aucune continuité, aucun suivi. Je pense qu'il y a un manque de renouvellement à tous les niveaux. Quand je parle avec mes coéquipiers italiens, on a l'impression que la sélection, même si elle a gagné l'Euro, est une équipe qui tourne en rond. Cette victoire a peut-être masqué tout ça. Elle est à la recherche de son "fuoriclasse" depuis longtemps, du joueur qui va porter l'équipe. En juin-juillet, c'est un collectif qui l'a emporté. Globalement, l'équipe n'est pas assez forte pour concurrencer les grosses équipes.

L'Euro était-il vraiment une exception ?

R.F : Oui. C'était un Euro un peu particulier, dans plusieurs pays, puis décalé d'un an. Les prévisions ont changé au fur et à mesure du temps. La victoire reste méritée, ils ont su être bons au bon moment. Mais cette victoire reste épisodique.

Arrigo Sacchi a notamment dénoncé le nombre de joueurs étrangers dans les secteurs de jeunes, expliquant que les clubs les empilent "comme des fruits et légumes".

R.F : Je ne souhaite pas reprendre son expression, un peu péjorative. Mais je suis d'accord sur le constat, qui est réel. Beaucoup de joueurs viennent de l'étranger. Ce ne sont pas des jeunes du cru, du pays... Ils recrutent aussi pas mal de joueurs français, comme si les clubs étaient à la recherche du bon coup ou de la perle. Ils font fausse route. Pour moi, ils négligent la formation. Quand je vois comment les jeunes italiens évoluent... C'est un vrai parcours du combattant pour sortir du circuit de la formation. Tu dois être prêté ici et là pour te faire les dents.

Dans le mot "formation", il y a aussi les mots "erreurs", "apprentissage"

Comment expliquez-vous que les clubs leur fassent aussi peu confiance ? Si l'on regarde de plus près les résultats des sélections jeunes (U17, U19, U20...) italiennes, les résultats sont plutôt bons ces dernières années*.

R.F : C'est peut-être une question plus culturelle. Pour les Italiens, un jeune joueur peut arriver à maturité à 21,22 ou 23 ans. Pas avant. Les clubs n'ont peut-être pas le temps de les faire grandir, avec la pression des résultats derrière. Pour eux, un défenseur aguerri à 20 ans, c’est impossible. Ils n'ont pas ce concept là et préfèrent envoyer leurs joueurs en prêt, avant de récupérer ceux qui arrivent à "survivre" à ce parcours que j'ai évoqué précédemment. Le football italien ne laisse pas le temps à ses joueurs de se former. Dans le mot "formation", il y a aussi les mots "erreurs", "apprentissage". Cela fait que la mentalité n'est pas bonne. Regardez un joueur comme Andrea Pinamonti (attaquant prêté par l'Inter à Empoli, ndlr). Il réalise une excellente saison. Pourquoi ne pas le laisser en troisième attaquant, où il pourrait apprendre aux côtés d'un joueur expérimenté comme Edin Dzeko ? Ou encore Sebastiano Esposito, obligé de s'exiler au FC Bâle ? Chez nous, il y a Marco Tumminello, formé à l'AS Rome et qui a voyagé de club en club ces dernières années. Parfois, il me raconte ses déboires. Et il n'a que 23 ans...

L'aspect économique prime-t-il parfois trop sur celui sportif ? Souvent, les jeunes servent de monnaie d'échange dans certains transferts...

R.F : Avant de voir un jeune comme un potentiel, on le voit comme une monnaie d'échange. On pense "trading", pas forcément au futur grand joueur qu'on pourrait former. C'est dommage. On le ressent tout de suite, tout comme le joueur lui-même. Et quand tu n'as pas de perspectives d'avenir... Et ça gâche un peu la mentalité.

Quel niveau ont vos jeunes joueurs italiens du côté de la Reggina ?

R.F : Notre Primavera est en deuxième division de la catégorie. Mais notre cas est à part. La Reggina sortait d'une faillite et a dû repartir de zéro. L'académie est en train de se refaire tout doucement. Pour l'instant, c'est difficile de faire une politique de jeunes. L'objectif, c'est de se pérenniser en Serie B.

D'ailleurs, on a l'impression que les instances oublient parfois les divisions inférieures, où les clubs disparaissent les uns derrière les autres (170 équipes ont fait faillite depuis une vingtaine d'années).

R.F : En France, la FFF a fait du bénévolat et du football amateur une priorité ces dernières années. Ce n'est pas le cas en Italie. Laisser mourir ces clubs et ne pas faire en sorte que ça arrive, c'est symbolique du manque de vision du football italien. Quand on voit que le Chievo, qui était réputé pour former des bons jeunes et pratiquer un beau football il y a encore dix ans, a disparu ... Même chose pour Catania, Palerme etc. Et tout ça dans l'indifférence générale. Cela témoigne du manque d'implication des instances.

Après une nouvelle absence au Mondial, quelles solutions existent pour le Calcio ?

R.F : Il faudrait déjà une limite de joueurs pour un effectif, par exemple 25 ou 27. Cela limiterait ceux qui sont en trop, qui finissent au placard. Et dans cet effectif, instaurer une règle pour que six ou sept soient formés au club. Je pense que cela forcerait certains à former des joueurs, les voir au quotidien et surtout permettre qu'ils soient au contrat de l'effectif professionnel. Je ne dis pas qu'ils doivent jouer, mais au moins que l'effectif possède une entité forte. La formation, c'est de l'accompagnement. On ne peut pas le forcer à devenir fort, mais on peut au moins l'accompagner.

Vous êtes arrivé en Serie A en 2006. Le niveau du championnat a-t-il globalement baissé ?

R.F : Pour moi, la réponse est non. Mais tout dépend où on place le curseur. Si on compare à la Premier League ou la Bundesliga... Il y a des facettes qu'on peut aimer. Je rappelle que la moyenne de buts explose ces dernières années, avec des clubs plaisants à voir jouer comme Sassuolo et l'Atalanta. C'est peut-être un championnat moins sexy que d'autres, mais c'est une affaire de goûts. A mon époque, c'était un championnat plus tactique. Aujourd'hui, tout a changé, il y a différents courants de pensées. Ce n'est plus le pays du "catenaccio". Le championnat reste attractif et plaisant. La question est plutôt : "comment sortir des joueurs italiens de talent dans tout ça ?"

Vous avez notamment évolué aux côtés d'un joueur comme Francesco Totti. Pourquoi la Nazionale ne parvient-elle plus à former des "fuoriclasse" ?

R.F : Il y a de moins en moins de fantaisie dans le jeu. Cela commence dès les plus jeunes catégories. Aujourd'hui, un joueur est presque stéréotypé dès son plus jeune âge. Il y a moins de place à la fantaisie, aux libertés individuelles. C'est peut-être, aussi, un problème social. Les jeunes jouent de moins en moins au football dans les rues, un phénomène que j'ai déjà constaté en France. La conséquence, c'est qu'ils arrivent dans les clubs un peu formatés. J'ai l'impression qu'un jeune joueur a plus envie de devenir professionnel que de se divertir, contrairement à mon époque où tu devenais "pro" par conséquence de ton talent. Aujourd'hui, celui qui arrive dans les structures a envie de répondre aux demandes de son coach et avoir de bonnes statistiques. Automatiquement, cela laisse moins de place à la créativité.

Les U21 italiens ont disputé 4% de temps de jeu depuis le début de saison dans l'élite, pour un taux de titularisation de 0,43%/club et par match. 80% d'entre eux entrent après la 70e minute. Ces statistiques sont-elles inquiétantes ?

R.F : Elles sont plutôt alarmantes. En France, ce qui pourrait se considérer comme naturel devient tout de suite plus compliqué en Italie, comme lancer des jeunes dans le grand bain. C'est la conséquence de l'état du football italien actuellement, ce n'est pas étonnant. Et ce n'est pas normal. Quand tu regardes la sélection des U21, aucun n'est titulaire dans son club. Puis tu vois celle des Bleuets, et tu te dis que c'est le jour et la nuit.

La Serie B affiche elle aussi de données peu glorieuses (7% de minutes jouées par les U21, 3,7 joueurs en moyenne dans les effectifs, 0,8 titulaire par équipe, 65% entrent après la 70e...). Existe-t-il un problème de formation, de niveau ?

R.F : Honnêtement, je ne pensais pas. J'imaginais la Serie B comme l'antichambre des jeunes. A la Reggina, on a deux-trois titulaires chez nous, dont le gardien des U20. Ce que je peux dire, c'est que la différence de niveau est encore très importante entre la Serie B et la Serie A. C'est pour ça que les clubs de l'élite feraient bien de former leurs jeunes et engager une politique nationale pour les accompagner et les faire évoluer. Le parcours est vraiment trop compliqué. Quand tu es un jeune formé à l'Inter, au Milan ou à la Juve, et que tu dois partir en Serie C dans des conditions loin d'être optimales, avec des matches pas très motivants à seulement 19-20 ans, tu peux te perdre en route. Il y a beaucoup d'exemples. En Serie A, un jeune aura sa chance si les planètes s'alignent avec des blessures à son poste, par exemple. Mais s'il est bloqué par deux ou trois joueurs étrangers, avec un coach qui préfère des vieux briscards à des espoirs, cela peut être compliqué mentalement.

"La chance, c'est que le Calcio ne mourra jamais"

Comment va se relever le Calcio ?

R.F : Tout dépend des décisions que vont prendre les instances. Il faut prendre l'exemple de la France après les échecs de 1990 et 1994 : renouveler un peu la DTN, évoluer dans la pré-formation et la formation.. En Italie, cela va être intéressant de voir quel tournant va être pris.

Les divers Chiesa, Bastoni, Zaniolo, Scamacca ou encore Tonali promettent toutefois un avenir un peu plus radieux... Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération ?

R.F : L'Italie a beaucoup de très bons jeunes, dont certains ont un niveau déjà élevé. Mais vont-ils réussir ? Seront-ils les grands joueurs que tout le monde attend ? Auront-ils le suivi nécessaire et le mental pour en être ? Les coachs auront-ils la question de les laisser mûrir ? Quand tu manques deux Coupes du monde, tu peux être pressé d'y revenir et manquer des choses. On ne peut pas savoir si tous ces bons joueurs deviendront des grands joueurs. C'est toute la question.

Roberto Mancini devrait rester à son poste, est-ce le bon choix ?

R.F : Je pense que c'est le choix le plus sage. C'est inutile de faire une révolution si tu ne sais pas où tu vas. Mis à part Mancini, je vois pas sur qui tu peux t'appuyer. Tous les meilleurs coachs sont sous contrat avec des clubs. Sinon, il faudrait miser sur des entraîneurs un peu "old school", ce qui n'aiderait pas à un changement de mentalité. Mancini connaît ses joueurs, des anciens comme des futurs.

Pour beaucoup, les infrastructures (vétusté des stades etc...) des clubs sont également un problème.

R.F : Là, il y a la question sociétale qui rentre en compte. Les clubs doivent gérer tout ce qui tourne autour du football, ce n'est pas facile, notamment avec les pouvoirs publics. Les clubs sont parfois isolés sans être aidés. On peut donc aussi comprendre qu'ils n'ont pas que le problème de la formation à gérer. Ils pensent parfois plus à du court terme en réglant les problèmes du quotidien.

Terminons sur une note positive. Sur quelles bases peut repartir le football italien ?

R.F : La chance, c'est que le Calcio ne mourra jamais. Il est beaucoup trop puissant ici. L'Italie est un pays avec une vraie culture football. Nous pouvons être pessimistes en constatant les problèmes, mais le football italien a toujours su se relever de ses problèmes et ses défaites. Il ne faut pas oublier la crise des années 80 avec le Totonero, ou encore Calciopoli en 2006. Il reste également de très bons joueurs sur qui s'appuyer, dont Marco Verratti. Gigio Donnarumma est un grand gardien malgré son passage à vide. Il reste 4-5 "top" joueurs sur qui s'appuyer pour repartir. J'espère aussi que la Ligue et la Fédération vont mettre leurs différends de côté pour travailler main dans la main, c'est important.

* L'Italie U20 a notamment terminé 3e au Mondial 2017 et 4e en 2019. Les U19, finalistes de l'Euro en 2016 et 2018. Les U17, finalistes à l'Euro 2018 et 2019.

