C'est un jour qu'il attendait depuis maintenant bien des années. Roi de la précocité, Gianluigi Donnarumma n'avait pourtant jamais disputé un match de Ligue des champions depuis le début de sa (jeune) carrière, débutée un dimanche d'octobre 2015 avec l'AC Milan. Désormais au PSG, l'international italien a enfin réalisé son "rêve", mardi soir, en ouvrant son compteur en C1 lors du choc face à Manchester City. Auteur d'une rencontre impeccable, "Gigio" a confié tout son bonheur à Sky Italia.

Donnarumma vit mal sa situation ? "Qu'il s'en prenne à son agent plutôt qu'au PSG"

Je suis heureux d'être ici

Ligue des champions Verratti sentinelle, la trouvaille de Pochettino qui change tout IL Y A 8 HEURES

"Je rêvais d’une soirée comme ça et je l’ai réalisé, a-t-il confié au micro de la chaîne transalpine. C’est une joie immense. Je remercie tous mes proches qui m’ont soutenu dans cette période qui n’a pas été facile. J’en suis sorti car j’ai une famille incroyable." Sur un nuage, celui qui a remporté l'Euro 2020 avec l'Italie cet été a également été interrogé sur les critiques - parfois virulentes - dont il fait souvent l'objet en Italie, qui peine à comprendre son choix de rejoindre Paris cet été. Ses images sur le banc ont souvent fait beaucoup réagir.

Pochettino : "Messi, ça fait 20 ans qu'on le voyait marquer contre nous"

"Comment je vis les critiques sur mon choix de venir ici ? J’ai juste envie de rire, a-t-il lâché. Je suis heureux au PSG, et je rigole quand je lis toutes ces bêtises sur moi. Je suis certain de mes qualités et de mes forces, je n'ai jamais douté. Il n'y a aucun problème, je suis ici et je suis heureux d'être ici (…) C’est incroyable de jouer avec tous ces champions."

Ligue des champions "On a subi mais ce n'était pas très compliqué" : Caricatural Manchester City IL Y A 8 HEURES