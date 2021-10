Il était l'enfant de Bondy. Il devait devenir l'idole de Paris. À l'été 2017, le Paris Saint-Germain s'était offert Kylian Mbappé pour son talent, ses promesses mais aussi pour redonner du sens à la politique d'un club devenu multinationale. Le mastodonte de la capitale était déjà une machine rutilante mais elle avait choisi un jeune garçon encore frêle, insouciant et né à une quinzaine de kilomètres du Parc des Princes pour incarner son projet. Bref, on ne savait encore pas grand-chose de ce que ce joueur deviendrait - quoique... - mais on imaginait bien volontiers qu'il soit, à terme, le chouchou des supporters.

Un peu plus de quatre ans plus tard, la réalité n'est pas tout à fait celle-ci ; la carrière du prodige a plutôt bien épousé la trajectoire que l'on pouvait prédire mais son histoire avec le Parc est restée à l'état de brouillon. Au moins jusqu'à vendredi dernier où, au bout d'un match qui devait rester banal à l'échelle du joueur qu'il est aujourd'hui, Mbappé et les supporters ont semblé sur la même longueur d'onde . Enfin. Ovationné par le Parc à sa sortie du terrain, au bout d'un match qu'il aura renversé tout seul ou presque, l'attaquant tricolore a lui aussi levé les deux bras, en direction des tribunes, en signe de reconnaissance.

Kylian Mbappé (PSG), acclamé par le Parc après sa sortie face à Angers Crédit: Imago

sifflé aussi". "Je ne me suis pas dit : 'Après tout ce que j'ai fait, ils me sifflent', avait-il ajouté. Non, j'ai pris ça comme une marque d'affection." La relation n'est toujours pas fusionnelle mais elle est au moins apaisée, après avoir frôlé la rupture l'été dernier, lorsque Mbappé était, dans sa tête, plus proche du Real Madrid que du PSG. La superstar des Bleus avait profité d'une sortie médiatique franche pour crever l'abcès et assurer auprès de nos confrères de L'Equipe qu'à la place des supporters, il aurait "". "'Après tout ce que j'ai fait, ils me sifflent', avait-il ajouté.."

Pas un émotif

Avec lui, durant ses quatre saisons pleines à Paris, le Parc des Princes ne fut pas toujours aussi démonstratif, alors que ses performances auraient pu lui permettre de réclamer un peu plus de sollicitude. Mais ce n'est ni la nature du public parisien, devenu de plus en plus exigeant au fil du mandat de QSI, ni celle de tous ceux qui s'intéressent de près au rendement de Mbappé, dont l'immense talent rend parfois les appréciations moins rationnelles. Ce n'est pas, non plus, dans la matrice du joueur que de se nourrir d'éventuelles preuves d'amour ; au contraire de son coéquipier Neymar, Mbappé n'est pas un émotif.

À Paris, jamais sa relation avec les supporters n'a eu un impact direct sur son rendement. Et réciproquement, si l'on considère que les vivats qu'il reçut il y a trois ans tout juste, après un quadruplé express face à Lyon , découlèrent en premier lieu d'une prestation hors norme, et non d'un attachement profond. Ironie de l'histoire, ses performances les plus mémorables furent offertes à d'autres scènes que le Parc des Princes. C'était avec Monaco, c'était en Russie avec les Bleus, c'était au Camp Nou ou à l'Allianz Arena avec le PSG.

Mbappé et les ultras

Jusqu'ici, Paris a aimé Mbappé et Mbappé a aimé Paris d'un amour cordial, parfois intéressé, voire froid. Il y a un an et demi, un groupe d'Ultras ciblait le Bondynois et d'autres joueurs du club après une défaite face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des champions. "Kombouaré, Gino, Raí, c'était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar : la peur de gagner ? Portez vos couilles", inscrivait le Collectif Ultras Paris sur une banderole. Mbappé y avait immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Et s'en était moqué une semaine plus tard, après avoir inscrit un doublé face à Dijon : "Peur de rien !"

S'il quitte effectivement le club l'été prochain, Kylian Mbappé restera l'un des joueurs marquants de l'histoire du Paris Saint-Germain à ne jamais avoir eu de chant à son nom, au contraire de la dernière légende à avoir quitté le club, Edinson Cavani. La fin programmée de son aventure parisienne en est peut-être la cause. La naissance d'une relation sincère et profonde y changera peut-être quelque chose.

