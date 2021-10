Des applaudissements, des chants et beaucoup d'amour. Voilà comment le Parc des Princes a accueilli Ronaldinho aux alentours de 20h, ce mardi soir, juste avant le match face à Leipzig en Ligue des champions. Le Brésilien, visiblement très touché, s'est même rendu devant le virage Auteuil pour saluer et remercier ses anciens supporters. Un tour d'honneur ponctué d'une grosse accolade avec Lionel Messi. Interrogé par RMC Sport et PSGTV, "Ronnie" a parlé d'une grande "émotion".

"Le PSG a une place très spéciale dans mon cœur. C’est avec le PSG que j’ai commencé mon histoire en Europe, a-t-il assuré. Paris sera toujours dans mon cœur. Chaque fois que je reviens à Paris, c’est toujours un motif d’émotion et de joie (...) Pour moi, c’est un plaisir d’être là, beaucoup d’émotion. Je suis très content, les gens sont encore très aimables avec moi. A chaque fois que je viens, c’est impossible de ne pas voir l’amour des supporters. C’est l’une des choses les plus belles"

Interrogé ensuite sur la possibilité de voir le PSG remporter la Ligue ces champions, Ronaldinho s'est montré optimiste. "Ce PSG est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs. C’est une équipe qui donne envie de la voir jouer. Le PSG peut bien sûr remporter la Ligue des champions. Ils peuvent faire de très bonnes choses", a-t-il conclu. Cela passe par une victoire ce mardi soir face à Leipzig.

