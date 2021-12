-12h05 : Les deux chapeaux pour ce tirage :

Chapeau 1 (têtes de série) :

Ajax Amsterdam (NED)

Bayern Munich (GER)

Juventus Turin (ITA)

Liverpool (ENG)

Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP)

Chapeau 2 (non-têtes de série) :

Atlético Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG), tenant du titre

Inter (ITA)

Paris SG (FRA)

Salzbourg (AUT)

Sporting Portugal (POR)

Villarreal (ESP)

- 12h00 : Voici le mode d'emploi du tirage des huitièmes :

Les formations sont réparties dans deux "chapeaux", selon leur parcours au premier tour: d'un côté, les vainqueurs de groupe (désignés comme têtes de série) et, de l'autre, les deuxièmes de groupe. Une équipe du chapeau 1 et une équipe du chapeau 2 sont tirées pour former la première affiche, et ainsi de suite jusqu'à la huitième et dernière opposition. Selon le règlement, deux équipes ayant joué dans le même groupe ou issues du même championnat ne peuvent s'affronter.

- 11h58 : Pour rappel, les rencontres des 8es sont prévues en février (15, 16, 22 ou 23 pour le match aller) et en mars (8, 9, 15 ou 16 pour le match retour).

- 11h57 : Dans Tour d'Europe, notre collègue Cyril Morin a d'ailleurs classé les équipes de la plus abordable à la plus compliquée pour les clubs français.

- 11h56 : Bien qu'ayant terminé en tête de son groupe, les Dogues de Lille devraient tomber sur un club au plus gros pedigree que le leur.

Voici les adversaires potentiels du LOSC :

Atlético de Madrid

Sporting CP

Inter Milan

Villarreal

Chelsea

Benfica

- 11h55 : Le PSG a terminé deuxième de sa poule. Et peut donc hériter d'un choc face à un sérieux candidat.

Voici les adversaires potentiels du PSG :

Liverpool

Ajax Amsterdam

Real Madrid

Bayern Munich

Manchester United

Juventus

- 11h52 : Le tirage au sort des 8e de finale a lieu ce lundi 13 décembre 2021, à partir de 12h, depuis le siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

- 11h48 : Ils ne sont plus que seize à pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles. Après une phase de phase de poules riche en émotions et en surprises, les seize meilleures équipes d'Europe ont rendez-vous pour ces huitièmes de finale.

- 11h45 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions à partir de midi !

