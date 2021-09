Football

Ligue des champions - PSG - Messi et Neymar complices à l'entraînement

LIGUE DES CHAMPIONS - A la veille du choc du groupe A entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, mardi, Lionel Messi et Neymar ont affiché une belle complicité à l'entraînement. Les deux Sud-Américains ont également disputé un toro avec Kylian Mbappé et le reste de l'équipe, mercredi, au centre d'entraînement du club parisien.

00:01:47, il y a 39 minutes