LIGUE DES CHAMPIONS - PSG-Real, Chelsea-Lille, Inter Milan-Liverpool : nos pronos des 8es de finale

FC STREAM TEAM - Mardi débutent les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lille et le PSG vont-ils franchir les obstacles Chelsea et Real Madrid ? L'Inter Milan peut-elle signer l'exploit de sortir Liverpool avant les quarts de finale ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier vous livrent leurs pronostics dans notre émission hebdomadaire.

00:12:05, il y a 5 heures