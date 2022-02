Il n'est vraiment pas du genre à accepter l'échec. Dans sa quête éternelle de l'excellence, Kylian Mbappé n'en a d'ailleurs pas connu beaucoup jusqu'ici. Il y a eu l'Euro avec l'équipe de France l'été dernier. Il y a aussi cette Ligue des champions qui se refuse encore à lui comme au PSG. Dans quelques mois, le natif de Bondy pourrait quitter Paris au terme de son contrat sans avoir accompli cette mission. Et en laissant ainsi une impression mitigée. Il aura réussi son passage à Paris. Mais il aura aussi échoué dans le défi le plus ultime : inscrire le PSG au palmarès de la C1.

Quatre mois, c'est le temps qu'il lui reste pour le relever. Du moins, c'est la tendance. Mbappé ne masque plus depuis longtemps déjà son désir de rejoindre le Real Madrid. Paris rêve toujours de le prolonger. Mais en l'état, chaque jour qui passe rapproche un peu plus l'ancien Monégasque de la Maison Blanche. L'issue de la double confrontation entre le PSG et le Real aura-t-elle une incidence sur la décision de l'international français ? Rien n'est moins sûr. Le joueur, lui, préfère se focaliser sur l'échéance elle-même plutôt que ses conséquences quand la question lui est posée.

Plus dominant que jamais

Ce n'est pas forcément un discours de façade. Mbappé a toujours fait passer le terrain en priorité. C'est ce qui l'a emmené là où il est, et ce qui l'autorise à voir plus loin. La mise au point sur son avenir, il l'avait fait à l'automne dernier. Une sortie médiatique attendue après un silence assourdissant au sortir d'un été contrariant, entre le fiasco de l'Euro et un transfert avorté vers le Real. Elle lui a été bénéfique. Libéré de ce poids, l'attaquant français s'est totalement recentré sur ses performances. Depuis, c'est le terrain qui parle pour lui. Il y est plus dominant que jamais.

Le leader du PSG, c'est lui désormais. C'est toujours plus net. Mbappé a pu souffrir d'un certain manque de considération à son égard par le passé à Paris. Sans être totalement dans l'ombre de Neymar, il n'a pas toujours pris toute la lumière à laquelle il aspirait. C'est peut-être sa dernière saison dans la capitale française. Mais c'est bien celle où il rayonne enfin de tout son éclat, dans la foulée d'une deuxième moitié de saison passée qui l'avait déjà vu monter d'un cran dans le leadership. Bien au-delà de son triplé à Barcelone (1-4) ou de son doublé à Munich (2-3).

L'homme fort d'un trio de rêve

Mbappé reste évidemment l'homme providentiel par sa capacité à se montrer si souvent décisif. Il le confirme encore sur l'exercice actuel avec 20 buts en 30 matches toutes compétitions confondues. Et 16 passes décisives. Dans ce domaine, il n'est plus qu'à deux unités de son record personnel (18) établi en 2019-20. Un chiffre qui ne dit pas tout de sa capacité à progresser encore comme joueur. Plus performant dans le jeu en appui et dans le domaine aérien, Mbappé est devenu un attaquant complet en plus d'être un redoutable buteur. Son leadership, il est d'abord technique.

Ce n'est pas anodin dans une équipe où il doit cohabiter avec Neymar et Leo Messi. Si le Brésilien traverse la saison la plus délicate de sa carrière, si l'Argentin peine encore à afficher le même rendement qu'à Barcelone malgré une sensible montée en puissante, être l'homme fort de l'attaque parisienne avec ces deux méga stars à ses côtés en dit suffisamment long sur le niveau atteint par Mbappé. Il en est le point de référence et l'homme recherché. Naturellement. Dans ce trio que la terre entière envie au PSG, le Français est bien celui qui fait le plus la différence.

Le monopole du coeur

C'est déjà le cas depuis le début de la saison. Mais c'est bien à partir de maintenant qu'il faut le confirmer. Le Real est à la fois une montagne et un premier écueil dans le parcours qui doit mener le PSG au sommet. Paris doit clairement hausser le niveau pour se montrer à la hauteur de ses ambitions. Le niveau collectif affiché jusqu'ici par la formation de Mauricio Pochettino n'offre que peu de garanties au moment de frotter au gratin de l'Europe. Son meilleur argument reste ses individualités. Pas seulement Mbappé. Mais surtout Mbappé.

Il sera peut-être dans quelques mois la star du Real Madrid qu'il a toujours rêvé de devenir. Mbappé a atteint cette dimension. En attendant, il est bien celle du PSG. Ce n'est pas rien dans une constellation qui compte parmi ses nombreuses étoiles un septuple Ballon d'Or. Paris, c'est sa ville, son équipe, son public. Les supporters parisiens scandent toujours plus fort le nom d'un joueur parfois sifflé en début de saison. Mbappé a désormais le monopole de leur cœur. Il est celui qui leur donne le droit de rêver plus grand. Dans ce cas précis, ce n'est vraiment pas qu'un slogan.

