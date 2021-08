Les folies du Paris Saint-Germain sont toujours une bonne occasion de se demander ce que fait le fair-play financier. Créé en 2009 sur volonté de Michel Platini, il précède l'arrivée du Qatar au PSG (2011) mais pas celles de Roman Abramovitch à Chelsea (2003) ou d'Abu Dhabi à Manchester City (2008). Décrié, sans doute à raison, depuis son apparition, le "FPF" devait, sinon niveler le football européen, au moins freiner la course en avant des clubs les plus riches.

Le cas du FC Barcelone, qui fait face à de gros problèmes financiers, a prouvé qu'il n'avait pas atteint cet objectif et ce n'est pas sa mise en pause pour cause de pandémie mondiale qui va solutionner la chose. Alors l'UEFA pense à une réforme et les expressions de "salary cap" et "luxury tax" sont apparues.

Le "salary cap", c'est quoi ?

Le "salary cap" ou "plafond salarial" selon sa traduction française nous vient tout droit des Etats-Unis où il existe dans tous les sports majeurs, y compris en MLS, sous différentes formes. Selon le Times, qui a révélé la volonté de réforme de l'UEFA, l'instance qui régit le football européen envisagerait de créer sa propre formule, à savoir que la masse salariale d'un club ne pourrait pas dépasser 70% de ses revenus. Une manière de faire qui n'existe pas outre-Atlantique mais nous y reviendrons.

Pour donner un exemple, le PSG a généré, selon L'Equipe, 559,84 millions de revenus en 2020/2021, ce qui aurait limité sa masse salariale à 391,88 millions. Problème, elle était de 414,38 millions, toujours selon L'Equipe. Comme le Barça, puisque la Liga a de son côté fixé cette limite de 70%, Paris aurait-il dû faire une croix sur ses recrues clinquantes de l'été ? Sans doute pas car l'UEFA semble vouloir donner l'occasion aux plus riches de contourner le système.

La "luxury tax", mécanisme de détournement

La "taxe de luxe" en français est la suite logique du plafond salarial. A moins d'imposer un "hard cap", comprenez un plafond qu'il est interdit de dépasser, comme c'est le cas en NHL, la ligue de hockey nord-américaine, le législateur doit trouver un moyen de pénaliser ceux qui dépassent, voire explosent parfois, le plafond. C'est là que la "luxury tax" intervient.

En NBA, pour la saison 2021-2022, le plafond salarial est fixé à 112 millions et celui de la taxe de luxe à 136 millions. A partir de ce montant-là, les franchises doivent payer des pénalités à la ligue. D'abord un dollar pour chaque dollar en plus, puis 1,5, 2 et ainsi de suite. Les Golden State Warriors doivent donc, par exemple, environ 184 millions de taxe de luxe à la NBA, c'est plus que l'équivalent de sa masse salariale (177M). Même pour les Warriors, dans un énorme marché, celui de San Francisco, ce n'est pas indolore mais supportable.

Pour l'UEFA, et toujours selon le Times, il s'agirait de faire simplement payer l'équivalent du montant au-dessus du plafond et de le redistribuer aux autres clubs. Une sanction financière donc mais plus de menace d'exclusion du fair-play financier. Sans doute un soulagement pour les clubs les plus dépensiers.

Les problèmes que cela pose

Ils sont nombreux et autorisent a minima de douter de l'efficacité d'une telle réforme du fair-play financier. Premièrement, sur quel salaire compte se baser l'UEFA pour mettre en place son plafond ? Comme le souligne Luc Arrondel, économiste du sport et directeur de recherches au CNRS, interrogé par L'Equipe , "les masses salariales sont hétérogènes d'un championnat à l'autre". Brut, net ou avec les cotisations, un salaire peut varier d'un pays à l'autre. Et une harmonie fiscale européenne est impensable.

Autre écueil de ce système, le "salary cap" prévu par l'UEFA n'est pas le même pour tous. Il dépendra du niveau de revenus de chacun et ne sera donc d'aucune utilité pour resserrer le niveau. En NBA, où les propriétaires en avaient marre de perdre de l'argent, le plafond salarial est fixé en fonction des revenus prévisionnels de la ligue. Les propriétaires savent ainsi ce qu'ils auront à verser aux joueurs et ce qu'il leur reviendra. Pour le football européen, l'idée ne semble pas être celle-ci.

Enfin, vous l'avez compris, le salary cap et la luxury tax n'empêcheront pas un club de flamber. Prenez le Paris Saint-Germain par exemple. Le club parisien pourra toujours dépenser sans compter. La seule différence, c'est qu'un salaire au-dessus du niveau fixé par l'instance lui coûtera deux fois plus cher. En somme, le fair-play financier n'agira plus en garde-fou. Le club décidera ce qu'il veut ou non payer. Qu'il veuille rester dans les clous pour ne pas payer de pénalité, très bien. Qu'il se sente assez fort pour exploser le plafond et personne ne pourra rien y faire.

