Merci à tous d'avoir suivi ce tirage au sort en notre compagnie.

Le tableau final :

Le vainqueur de Manchester City - Atlético Madrid rencontrera en demi-finale le vainqueur du quart opposant Chelsea au Real Madrid.

Le vainqueur de Benfica - Liverpool rencontrera en demi-finale le vainqueur du quart opposant Villarreal au Bayern Munich.

Les affiches des quarts de finale :

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético Madrid

Villarreal - Bayern Munich

Benfica - Liverpool

Le dernier quart :

Benfica - Liverpool.

Le Bayern épargné :

Villarreal - Bayern Munich.

Le deuxième choc :

Manchester City - Atlético Madrid. Ca s'annonce difficile pour les coéquipiers d'Antoine Griezmann.

Enorme choc pour commencer :

Chelsea - Real Madrid. Ca commence très fort avec les deux tombeurs des clubs français.

C'est parti !

Rappel des règles :

Contrairement aux huitièmes de finale, deux équipes évoluant dans un même championnat national peuvent se retrouver face à face. A titre d'exemple, les clubs anglais de Liverpool, Manchester City ou Chelsea pourraient ainsi s'affronter en quarts de finale. Comme la finale aura lieu au Stade de France, c'est un Français, Mikaël Sylvestre, ancien joueur de Rennes, de Manchester United ou d'Arsenal, qui va procéder au tirage au sort.

Le calendrier pour la suite et la fin de cette édition 2021/2022 de la Ligue des champions :

Quarts de finale aller: mardi 5 et mercredi 6 avril.

Quarts de finale retour: mardi 12 et mercredi 13 avril.

Demi-finales aller: mardi 26 et mercredi 27 avril.

Demi-finales retour: mardi 3 et mercredi 4 mai.

Finale: samedi 28 mai au Stade de France à Saint-Denis (France).

Tirage au sort intégral

En éliminant respectivement la Juventus Turin et Lille, Villarreal et Chelsea ont décroché mercredi soir les deux derniers tickets pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce vendredi, à l'issue du tirage au sort intégral effectué au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse (à partir de 12h), on connaîtra le tableau final de cette C1. En plus de connaître les affiches des quarts, les demi-finales potentielles seront également déterminées. Le Paris Saint-Germain, éliminé par le Real Madrid, ne fera pas partie des huit derniers prétendants de cette édition, au contraire de quelques équipes surprises dont Benfica, qui accompagneront des habitués de ces matches couperets.

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale

Atlético Madrid (ESP)

Bayern Munich (ALL)

Benfica Lisbonne (POR)

Chelsea (ANG)

Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG)

Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP)

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.

