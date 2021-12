L'UEFA a annoncé qu'elle allait procéder à un nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, à 15h00, après avoir reconnu un "problème technique" qui a conduit à l'annulation de celui effectué à midi. "En raison d'un problème technique avec le logiciel d'un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres, une erreur matérielle est survenue lors du tirage au sort. Par conséquent, le tirage a été déclaré nul et sera complètement refait à 15h", a indiqué la confédération européenne de football.

Chapeau 1 (têtes de série) :

Ajax Amsterdam (NED)

Bayern Munich (GER)

Juventus Turin (ITA)

Liverpool (ENG)

Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP)

Chapeau 2 (non-têtes de série) :

Atlético Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG), tenant du titre

Inter (ITA)

Paris SG (FRA)

Salzbourg (AUT)

Sporting Portugal (POR)

Villarreal (ESP)

Mode d'emploi du tirage des huitièmes de finale

Les formations sont réparties dans deux "chapeaux", selon leur parcours au premier tour: d'un côté, les vainqueurs de groupe (désignés comme têtes de série) et, de l'autre, les deuxièmes de groupe. Une équipe du chapeau 1 et une équipe du chapeau 2 sont tirées pour former la première affiche, et ainsi de suite jusqu'à la huitième et dernière opposition. Selon le règlement, deux équipes ayant joué dans le même groupe ou issues du même championnat ne peuvent s'affronter.

