Le PSG a dévoilé vendredi sa liste de 25 joueurs retenus pour la phase de groupes de la Ligue des champions, et quelques noms manquent à l'appel. Juan Bernat, Rafinha et Sergio Rico n'ont pas été retenus par le club parisien pour les matches face au FC Bruges, à Manchester City et au RB Leipzig. En revanche, toutes les recrues estivales sont bien là, Lionel Messi, Achraf Hakimi ou Nuno Mendes en tête.

L'absence de Juan Bernat, blessé au genou depuis près d'un an, était attendue. Celle de Sergio Rico, remplacé au poste de troisième gardien par Alexandre Letellier, s'explique elle par des raisons administratives, chaque club devant inscrire quatre joueurs formés au club pour ne pas voir son quota de 25 joueurs revu à la baisse. Rafinha, lui, semble définitivement relégué dans la hiérarchie. Eric Junior Dina Ebimbe a été retenu à la place de l'international brésilien.

En cas de qualification pour les huitièmes de finale, disputés en février, Paris pourra modifier sa liste.

La liste complète du PSG pour la phase de groupes

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier.

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes.

Milieux de terrain : Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe, Draxler, Di Maria.

Attaquants : Mbappé, Icardi, Neymar, Messi.

