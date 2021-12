La vie sans Karim Benzema. Touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre la Real Sociedad samedi en Liga (2-0), l'attaquant français du Real Madrid sera absent face à l'Inter Milan mardi soir. "L'absence de Karim... On perd le meilleur N.9 du monde. Et l'un des meilleurs joueurs du monde. Il va nous manquer, c'est sûr. Mais on a Luka Jovic, qui est très bien entré en jeu samedi dans un match compliqué (1 but et 1 passe décisive), on a Mariano", a indiqué Casemiro en conférence de presse d'avant-match, lundi.

Le milieu de terrain brésilien a également évoqué le rendement d'Eduardo Camavinga. "Il est jeune, il veut apprendre, il met beaucoup d'envie à chaque fois qu'il entre... On essaie de ne pas trop lui mettre la pression, parce qu'il n'a que 18 ans. C'est normal qu'il fasse quelques erreurs, parfois. Qu'il arrive avec trop d'entrain sur une action, par exemple. Mais on compte sur lui. C'est pour cela qu'il a autant de minutes, malgré son âge et malgré le fait que ce soit sa première saison au club", a détaillé Casemiro.

Peu de joueurs ont cette sérénité

"Il n'est pas le futur de ce club. Il en est le présent", a ajouté "Casi". En tête du groupe D avant la 6e et dernière journée de Ligue des champions mardi, le Real Madrid pourra compter sur l'efficacité de sa jeune star Vinicius, transfiguré depuis le début de la saison. "La différence, c'est que cette année, il y a eu des matches où il n'a pas bien joué, mais il a quend même réussi à être décisif. A Séville, il n'a pas fait un bon match, mais il a gardé patience et il a fini par marquer un joli but. Peu de joueurs ont cette sérénité, et lui est en train de l'engranger", a salué Casemiro au sujet de son jeune compatriote.

Le Real pourra aussi compter sur le caractère compétitif de Carlo Ancelotti, qui a "beaucoup surpris" Casemiro. "Sincèrement, c'est ce qui m'a le plus surpris chez lui. Cela fait quarante ans qu'il est dans le football, mais il a toujours soif de vaincre, il veut convaincre tout le monde que c'est un des meilleurs entraîneurs. Et cette envie, lui et son staff nous la transmettent à chaque match, à chaque entraînement", a apprécié le Brésilien.

