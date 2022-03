Kylian Mbappé a passé une journée bien chargée. Victime d'un mauvais coup à l'entraînement à 48h de défier le Real Madrid au Santiago-Bernabeu avec le Paris Saint-Germain, match pour lequel il est incertain, l'attaquant français a également dû s'employer en ligne pour défendre son coéquipier Idrissa Gueye.

Sur son compte Instagram, dans une story, le Français a posté une photo de Gueye et lui en train de célébrer un but (lors de PSG- Monaco le 12 décembre dernier, ndlr) avec le texte suivant : "Tous ensemble, toujours. Ici, c'est Paris." Le message a été ponctué par un coeur en citant le compte de son coéquipier, victime d'injures et de harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux depuis lundi après-midi.

Examens "rassurants" pour Mbappé

L'international sénégalais est en effet le joueur responsable de sa blessure. Pendant l'entraînement matinal, le milieu de terrain a mis une semelle sur le haut du pied gauche du Français, qui a fini à terre, touché. Mbappé a ensuite passé des examens à l'hôpital américain à Neuilly. Ceux-ci ont déterminé qu'il n'y avait rien de grave

"Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h", a fait savoir le club.

