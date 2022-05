C’est une équipe si puissante qu’elle est difficile à contenir, a reconnu l’entraîneur du sous-marin jaune. En demi-finale, le facteur de surprise des quarts et des huitièmes s’est dilué. Cette fois-ci, nous avons joué pour la première fois le match aller à l’extérieur. Ils ne nous ont pas laissé prendre le contrôle de la partie, ils ne nous ont pas laissé courir. Ce soir, il était question de résister défensivement pour garder de l’espoir et d’une certaine manière, nous l’avons fait. Chez nous, ce sera différent. Nous allons montrer un autre visage." Chiche ? Il y a des soirs moins faciles à vivre que d’autres. La semaine dernière à Liverpool, Villarreal a subi la loi des Reds dans leur jardin d’Anfield Road au terme d’une demi-finale aller de Ligue des Champions à sens unique (2-0) . Visage crispé et logiquement déçu au micro de Movistar+, Unai Emery a fait preuve de justesse dans l’analyse du match. ", a reconnu l’entraîneur du sous-marin jaune.." Chiche ?

Villarreal, de perdant magnifique à vainqueur de sang froid

Aussi fou que cela puisse paraître à la vue de la confrontation aller, Emery croit en une remontée de Villarreal devant son public pour se qualifier en finale. Pour cela, il faudra probablement réduire au silence la troisième meilleure attaque de la compétition avec 27 buts, derrière Manchester City (28) et le Bayern Munich (31). Liverpool est également la deuxième équipe la plus productive en tirs de la compétition (133), juste derrière le Bayern Munich (141). Mais surtout, Liverpool est l’équipe à avoir réalisé le plus de duels pour l’obtention de la possession du ballon depuis le début de la compétition (1146 contre 1012 pour... Villarreal, quatrième du classement). Tous ces chiffres, Emery les connaît probablement déjà. Et pourtant, le Basque croit en l’impossible. Mais à bien y réfléchir, serait-ce la toute première fois que le natif de Fontarrabie surprendrait le monde à Villarreal ? Pas vraiment, non.

Unai Emery Crédit: Getty Images

Quand Emery arrive à Villarreal à l’été 2020, le club est à la recherche d’un nouveau souffle pour dépoussiérer le passé d’une équipe arrivée dans le dernier carré de la C1 2005-2006 grâce à son magicien Juan Roman Riquelme. Cela dit, le meneur de jeu argentin a également endossé un costume moins élogieux : celui de l’auteur du penalty manqué condamnant les Amarillos à l’élimination contre Arsenal (0-1, 0-0). Quinze ans plus tard, c’est justement face aux Gunners qu'Emery va exorciser les démons du passé en qualifiant son équipe en finale de la Ligue Europa 2020-2021 (2-1, 0-0), avant de remporter la C3 contre Manchester United (1-1, 11-10 aux tirs au but). "Deux ans auparavant, Villarreal n’avait jamais joué de finale dans toute son histoire, analyse Javier Irureta, ancien entraîneur d’Emery lors de son passé de joueur à la Real Sociedad. Désormais, le club possède une Ligue Europa et une participation à la supercoupe d’Europe. C’est tout simplement prodigieux."

Le grand club : une question de timing

Désormais, les Groguets voient dans leur entraîneur un formidable meneur d’hommes doublé d’un professeur spécialisé dans la préparation psychologique des rencontres. "Avant la saison passée, Emery était considéré en Espagne comme un grand entraîneur mais avec un plafond de verre, décrit Bruno Alemany, journaliste pour la Cadena SER. Le titre en Ligue Europa l’a fait changer de dimension. Sa manière de jouer en ressortant le ballon depuis l’arrière lui ouvre les portes de clubs plus prestigieux que Valence, Séville ou Villarreal." Peu considéré à l’étranger depuis ses expériences mitigées au Paris Saint-Germain et à Arsenal, Emery pourrait voir sa côte de popularité monter en flèche en cas de signature chez l’un des cadors du championnat espagnol. Mais dans la pratique, cela se complique.

"Je ne crois pas qu’il y aura des changements sur les bancs du Real Madrid, du FC Barcelone ou de l’Atlético de Madrid cet été, tranche Alemany. Ancelotti a gagné le droit de poursuivre son bail au Real étant donné le titre acquis en Liga et sa bonne dynamique actuelle en Ligue des Champions. Le projet de Xavi nécessite du temps et c’est une légende pour tout le barcelonismo. Pour Simeone, il est aussi considéré comme une légende de l'Atlético."

90 minutes pour changer le visage de sa saison

Cela dit, la septième place actuelle de Villarreal en Liga obligerait Emery à remporter la Ligue des Champions pour offrir un avenir européen à son employeur lors de la prochaine saison. Dès lors, comment s’y prendre pour passer l’obstacle Liverpool ? Avant de faire parler la magie européenne, Emery devra surtout démontrer une forte science du jeu et peut-être ressortir des ingrédients de sa finale de Ligue Europa 2015-2016 gagnée avec le FC Séville contre... le Liverpool de Jürgen Klopp (3-1), après avoir été mené 1-0 à la pause.

Unai Emery Crédit: Getty Images

90 minutes, c’est à la fois court et long. Lors d’un quart de finale retour de Ligue des Champions 2003-2004, Javier Irureta avait remonté trois buts d’écart à l’AC Milan de Carlo Ancelotti au terme d’une nuit gravée dans la mémoire de tous les supporters du Deportivo La Corogne (1-4, 4-0). Ce mardi, Emery n’aura "que" deux buts de plus à inscrire par rapport aux Reds pour s’offrir une prolongation.

Emery est prêt pour être sélectionneur de l’Espagne

"Dès le démarrage du match, nous étions convaincus que nous pouvions renverser Milan, détaille Irureta. L’objectif n’était pas forcément de marquer les trois buts dès la première période même si nous l’avions réalisé. Pour Villarreal, il faudra de la patience et compter sur l’ambiance mise par le public. L’essentiel, c’est de ne jamais lâcher le pressing sur l’adversaire et de commencer à semer le doute dans son esprit. Mener 1-0 à la mi-temps serait déjà une bonne chose. En encaissant le premier but du match, Liverpool peut être préoccupé à l’idée de voir arriver le deuxième. Les deux choses à garder en tête dans ce type de match, c’est la confiance et la foi. »

Imaginer une ville de 50000 habitants se qualifier en finale au Stade de France et remporter la plus grande des compétitions européennes serait une fabuleuse histoire. Au-delà de l’exploit géographique, cela pourrait aussi propulser Emery dans la même catégorie qu’un certain José Mourinho, vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Porto en 2002-2003 et vainqueur de la Ligue des Champions avec ce même FC Porto la saison suivante. Connaisseur avisé du football espagnol, Emery pourrait-il carrément miroiter sur un potentiel poste de sélectionneur s’il décidait de quitter Villarreal après une saison historique ? "Emery est préparé pour être sélectionneur de l’Espagne, confie Alemany. Dernièrement, il a démontré que son jeu offensif avait bien progressé, ses équipes ne sont plus uniquement dangereuses verticalement. Il parvient à trouver des solutions alternatives pour faire mal à l’adversaire." Cela tombe bien : il faudra changer de plan pour trouver comment faire mal à Liverpool.

