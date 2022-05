Il ne pouvait en être autrement. La qualification du Real Madrid ne pouvait passer que par une nouvelle performance majuscule de Karim Benzema. Encore plus après l’ouverture du score de Manchester City. Mais le Français n’a pas laissé tomber ses partenaires. Il ne le fait jamais. Alors que tout semblait terminé, alors que les Madrilènes n’y croyaient plus et que lui-même était plus discret que jamais, le Tricolore est sorti du bois à l’entrée du temps additionnel pour offrir l’égalisation à Rodrygo (89e). Une passe qui a tout changé.

Karim Benzema transforme le pénalty du 3-1 pour le Real; face à City, en demi-finale retour de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

Relancé, le Real a renversé City après prolongation grâce, évidemment, à un but de son capitaine. Le Français a obtenu un penalty en devançant Ruben Dias sur une touche, penalty qu'il s’est chargé de transformer lui-même, d’un contre-pied parfait (94e). Un but qui a envoyé Madrid en finale de Ligue des champions, quatre ans après celle gagnée à Kiev. Un nouveau but dans cette phase finale, où Benzema n’en finit plus de planter.

3e meilleur buteur de l'histoire de la C1

Un triplé au retour face à Paris (3-1), un autre à Chelsea (1-3) en quart de finale aller, un but au retour (2-3), un doublé en demie aller à Manchester (4-3) avant donc ce penalty… Le voilà désormais avec 10 buts en phase finale dans cette édition 2022, record égalé.

Karim Benzema célèbre son but face à City, en demi-finale retour de la Ligue des champions 2021-2022 Crédit: Getty Images

Il rejoint au sommet Cristiano Ronaldo, auteur du même total en 2016-2017 en guidant le Real vers la victoire finale. Rien ne sait si Benzema connaîtra pareil destin mais, ce dont il est certain, c’est qu’il aura un ultime match pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions en phase finale : la finale, justement.

En attendant, "El Nueve" continue de marquer l’histoire puisqu’il est devenu le 3e meilleur buteur de l’histoire de la compétition, avec 86 buts, à égalité avec Robert Lewandowski. Encore loin certes de Cristiano Ronaldo (140) et de Lionel Messi (125). Ce penalty aura aussi été son 48e but de la saison toutes compétitions confondues, un record pour un joueur français depuis Philippe Gondet, en 1965-1966. Historique, on vous le dit !

