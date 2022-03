Chelsea traverse une période pour le moins mouvementée. Pas sur le terrain, où le club londonien reste performant. Mais dans la coulisse, où celui qui est pour le moment toujours son proprétaire, l'oligarque russe Roman Abramovitch, est dans le viseur du gouvernement britannique. En milieu de semaine, un important volet de restrictions sanitaires s'est abattu sur les Blues. Parmi elles, une enveloppe limitée à 24 000 euros pour effectuer ses déplacements.

Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus

Prévu de longue date, le voyage à Lille dans le cadre du 8e de finale de retour de Ligue des champions face au LOSC n'est vraisemblablement pas concerné. Mais au cas où, Thomas Tuchel semble prêt à toute éventualité. "De ce que je sais, on pourra prendre l'avion, a rappelé l'entraîneur allemand après la victoire des siens face à Newcastle (1-0), dimanche. Donc on peut y aller en avion et revenir en avion. Dans le pire des cas, on ira en train. Sinon, on prendra le bus."

"Et s'il le faut, je conduirai moi-même un bus de sept places. Honnêtement, je vais le faire", a ajouté l'ancien coach parisien. Avant d'ajouter, sur le ton de la blague : "Je ne sais pas si je sais rouler à gauche. Surtout qu'en France, il va falloir repasser à droite. Mais à ce stade, il faut faire confiance à l'entraîneur."

