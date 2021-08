Un bonheur n'arrive jamais seul dit-on. Le dicton fonctionne aussi pour le malheur. Battu dans la course au titre en Ligue 1 la saison dernière par le LOSC, le Paris Saint-Germain le paye au moment de l'établissement des chapeaux du tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions. Placé dans le chapeau 2, le PSG a néanmoins la chance avec lui. Les champions 2021 dans les grands championnats ne sont pas tous si impressionnants et c'est le chapeau 2 qui fait frémir. Paris pourrait tout de même hériter d'un très gros club jeudi à l'issue du tirage au sort (18h).

En effet, depuis la réforme des chapeaux, le premier est composé uniquement des champions des six meilleures associations au coefficient UEFA et des vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Lille est donc bien entouré avec Chelsea, Villarreal mais aussi et surtout l'Atlético de Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, l'Inter Milan et le Sporting.

Paris peut avoir de la chance au tirage

Pour la suite des chapeaux, c'est le coefficient UEFA qui fait foi et c'est pourquoi le deuxième impressionne année après année. En 2021/2022, on y trouve donc le PSG mais aussi le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin, Manchester United, Liverpool, Séville et le Borussia Dortmund. L'une de ces équipes sera dans le groupe du LOSC... et peut-être de Monaco.

En ballottage défavorable après sa défaite du match aller face au Shaktar Donetsk, Monaco doit d'abord se qualifier avant de penser au tirage au sort. Reste que si les Monégasques inversent la tendance, ils seront versés dans le chapeau 4. Absente des joutes européennes depuis deux saisons, l'ASM ne bénéficie pas d'un bon coefficient. A noter que l'AC Milan, sauf miracle se retrouvera lui aussi dans le quatrième et dernier chapeau.

Les chapeaux du tirage au sort de la Ligue des champions

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 Chelsea Real Madrid FC Porto Bruges Villarreal FC Barcelone Ajax Amsterdam AC Milan Atlético de Madrid Juventus Turin RB Leipzig Wolfsburg Manchester City Manchester United Atalanta Bergame Bayern Munich Paris Saint-Germain Zénith Saint-Pétersbourg Inter Milan Liverpool Dynamo Kiev Lille FC Séville Besiktas Sporting Borussia Dortmund

