Leipzig verra bien la phase finale de la Ligue Europa. Ce mardi soir, le club allemand s'est même offert le scalp de Manchester City (2-1), lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Dans une Red Bull Arena à huis clos, Dominik Szoboszlai (24e) et André Silva (71e) ont mis les leurs sur orbite, alors que la réduction de l'écart de Riyad Mahrez (76e) n'a finalement pas suffi. Dans le groupe A, les Citizens avaient déjà sécurisé la place de leader, alors que Leipzig assure finalement cette fameuse troisième position, aux dépens du.Club Bruges, battu, dans le même temps, sur la pelouse du PSG (4-1).

Sept changements dans son onze de départ, la première place du classement de la Premier League pour la première fois de la saison... Pourtant, Manchester City semblait avoir la tête ailleurs. Durant l'ensemble de cette rencontre, les hommes de Pep Guardiola ont été à réaction. Juste avant la pause, alors que le score était déjà à l'avantage des locaux, le potentiel offensif des Citizens s'est alors enfin mis en action. Mais Phil Foden a vu sa tentative du pied gauche venir heurter le poteau (41e) tandis que le coup-franc direct de Kevin De Bruyne, qui prenait la direction de la lucarne, a été parfaitement bien repoussé par Peter Gulacsi, auteur d'une belle envolée (44e).

Walker a été directement expulsé

Enfin, à un quart d'heure de la fin, alors que cette fois le score était encore plus conséquent en faveur de Leipzig, Riyad Mahrez a fini par trouver la faille, de la tête, pour la réduction de l'écart et son cinquième but de la saison dans cette compétition (76e, 2-1). Seul Sergio Agüero (six en 2013-2014) a marqué plus de buts que lui en une seule phase de groupes de la Ligue des champions pour Manchester City.

Et malgré une très nette domination des Mancuniens dans le second acte, ce but n'a finalement pas eu de suite. Pire, les Skyblues ont même fini par perdre leurs nerfs et Kyle Walker a été directement expulsé pour un mauvais geste (82e). A 31 ans et 193 jours, le latéral est le deuxième plus vieux Anglais à être expulsé lors d'un match de Ligue des champions, après Paul Scholes contre la Roma en avril 2007 (32 ans et 139 jours).

Leipzig restait pourtant sur trois défaites de rang en Bundesliga

Deux jours après le licenciement de Jesse Marsch, l'intérimaire Achim Beierlorzer avait le droit à un sacré baptême du feu et au final, il obtient une victoire de prestige. Ses protégés ont offert un bien meilleur visage que ces dernières semaines, eux qui restent sur trois défaites de rang en Bundesliga.

Zack Steffen a pourtant réalisé quelques interventions plus qu'intéressantes, comme devant Konrad Laimer (15e) ou bien encore Emil Forsberg (26e). Mais Dominik Szoboszlai ne s'est pas gêné pour le tromper, pour l'ouverture du score, après l'avoir surtout, au préalable, dribblé dans la surface de réparation (24e, 1-0). Quatre de ses cinq buts en Ligue des champions ont été marqués lors de matches à domicile, alors qu'il est également le meilleur buteur hongrois de l'histoire de la compétition (5). De son côté, après une première tentative dangereuse (39e), André Silva a fini par imiter son coéquipier, pour le break des siens (71e, 2-1).

Manchester City a concédé au moins deux buts lors de trois matches différents de la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014-2015. De son côté, le RB Leipzig a marqué cinq fois contre ce même adversaire cette saison. Il fallait bien cela pour continuer à rêver sur la scène continentale.

