Actuellement leader de Bundesliga, le Bayern Munich se rend sur la pelouse du Benfica Lisbonne mercredi. A la veille de la rencontre, Dayot Upamecano a prévenu : les Bavarois veulent tout emmener sur leur passage. "Nous ferons tout pour arriver le plus loin possible (en C1). Pourquoi pas gagner ?", s'est-il interrogé après les deux victoires de rang du colosse allemand face au FC Barcelone (3-0) et au Dynamo Kiev (5-0).

"Nous voulons tout gagner, nous ferons tout pour ça mais d'abord il faut se concentrer sur le match de demain (mercredi)", a poursuivi Upamecano en conférence de presse. Son entraîneur Julian Nagelsmann a souligné la qualité du Benfica Lisbonne, également vainqueur du Barça (3-0) après un nul obtenu à Kiev (0-0). "C'est une équipe typiquement portugaise, de haut niveau avec de très bons joueurs de football. Ils veulent avoir le ballon, ils sont habitués à avoir la possession dans leur championnat. Leur entraîneur (Jorge Jesus) est incroyablement expérimenté et ils sont très flexibles en tant qu'équipe", a-t-il déclaré.

"Comme a dit l'entraîneur, ils sont très expérimentés et ils jouent à domicile. Nous devons être préparés et nous ne pouvons pas encaisser de but. Nous allons essayer de maintenir la distance en haut du classement", a renchéri Upamecano. Après deux journées de C1, les Bavarois, qui viennent d'un carton sur le Bayer Leverkusen ce week-end en Bundesliga (5-1), sont en tête du groupe E, avec six points, devant le Benfica Lisbonne (2e, 4 pts).

Nagelsmann a également fait savoir que le milieu allemand Leon Goretzka et le latéral canadien Alphonso Davies ne seraient pas du voyage dans la capitale portugaise. "Leon est malade. 'Phonzie' (Alphonso Davies, ndlr), ne s'est pas blessé gravement contre Leverkusen mais nous allons lui donner une pause de deux ou trois jours car nous avons un calendrier chargé et il court le risque de se blesser", a-t-il conclu.

