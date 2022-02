La fameuse piste aux étoiles de la Ligue des champions va devoir s'agrandir. Ce mardi soir, une nouvelle va y faire son entrée. Et elle est imposante. Du haut de son mètre 90, Dusan Vlahovic s'apprête à disputer son premier match de C1 avec la Juventus, qu'il a rejoint cet hiver pour 70 millions d'euros, un record en Italie pour un mercato hivernal. "Avec Haaland et Mbappé, il est l'un des meilleurs avant-centres actuels", avait assuré Massimiliano Allegri en accueillant début février le joyau serbe.

L'ancien joueur de la Fiorentina va pouvoir maintenant le démontrer. Pour l'heure, il ne compte qu'une cinquantaine de minutes en Ligue Europa. C'était lors de la saison 2016-2017 au cours d'un match du deuxième tour entre le Partizan Belgrade, son équipe, et le club polonais du Zagłębie Lubin. A seulement 16 ans, il était entré en deuxième mi-temps avant que lui et ses coéquipiers ne s'inclinent aux tirs au but.

Ad

Six ans plus tard, le monde a changé autour de Dusan Vlahovic. Le voilà aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde, qui a consenti à un gros effort financier pour s'attacher ses services dès cette saison. Pour la Juve, il est l'attaquant des dix prochaines années. Buteur dès son premier match en bianconero le 6 février (2-0 contre Vérone), décisif en quart de finale de Coupe d'Italie quelques jours plus tard (2-1 contre Sassuolo), l'international serbe (14 sélections, 7 buts) s'est rapidement rendu indispensable en pointe, sans être écrasé par une quelconque pression malgré ce pesant numéro 7 que portait jusqu'à l'été dernier Cristiano Ronaldo.

Serie A La Juve et le Torino dos à dos dans le derby 18/02/2022 À 21:39

Mais les répercussions positives de son arrivée ne se sont pas stoppées ici : l'environnement autour du club, un peu déprimé par les résultats et les prestations depuis le début de saison, a soudainement été électrisé. Annoncé comme partant, Alvaro Morata, décalé sur le côté gauche, a pu se délecter de pas mal de responsabilités. Libéré, l'Espagnol est transformé, voire transcendé, et ne cache pas que cette venue a fait du "bien à tout le monde", tout comme celle de Denis Zakaria. Enfin, Paulo Dybala s'est tout de suite entendu avec son nouveau coéquipier. Sur le terrain, les deux parlent la même langue.

Je dois encore travailler davantage

"L'entraîneur m'avait simplement dit de rester calme et que tout irait bien", avait expliqué Vlahovic après sa première réussie. Tout en soulignant le chemin restant à faire : "Marquer, c'est important, mais je veux m'améliorer dans tous les aspects du jeu, dans le jeu, dans le marquage. Je dois encore travailler davantage". Un peu comme le reste de son équipe, d'ailleurs. Car tout n'est pas vraiment rose depuis sa venue.

Vlahovic a beau avoir des pouvoirs, ils ne sont pas tous magiques. Certes, la Juve a fait son retour dans le Top 4, synonyme de qualification en Ligue des champions. Certes, elle est invaincue depuis 12 journées (7 victoires et 5 nuls). Certes, sa solidité défensive (un seul match à deux buts encaissés lors des quinze derniers) est retrouvée. Mais les critiques sur son jeu, notamment offensif, sont fréquentes. Elles sont revenues après le nul dans le derby (1-1) face au Torino vendredi soir.

Dusan Vlahovic, complètement esseulé au milieu de l'attaque, a parfaitement été muselé par le surpuissant Gleison Bremer. "Le problème, c'est qu'il est très bon pour combattre à la limite de la surface, se retourner et tirer, ou encore servir de pivot pour ensuite être à la réception d'un centre. S'il doit faire les mêmes choses au milieu de terrain, n'importe quel attaquant aurait des difficultés", expliquait l'ancien attaquant de la Juventus Massimo Mauro lundi à La Gazzetta dello Sport.

Au cœur du réquisitoire, donc, le jeu proposé par Massimiliano Allegri, le technicien bianconero, pas vraiment réputé pour faire pratiquer à ses équipes un football champagne. Quelques chiffres rapides concernant la Juve 2021-2022 : 10e attaque (38 buts) du championnat, 7e au classement des "expected goals" (38,6) et 5e au classement des tirs (374). Autant dire que le nouveau numéro 7 bianconero, auteur de 18 réalisations cette saison entre la Fiorentina et la Juve, se retrouve au milieu du désert. Critiqué après son premier vrai passage à vide contre le Toro, il a toutefois pu compter sur la défense de son coach.

"N'oublions pas qu'il vient d'une équipe qui fait certes un très bon championnat mais ne jouait qu'une fois par semaine", a souligné vendredi Allegri à DAZN. "Il était un peu éteint. Son match précédent avait déjà été un peu moins brillant. Mais c'est un parcours normal. Quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas tenir en jouant uniquement sur le physique pendant 95 minutes, il faut une certaine gestion technique", a-t-il ajouté. A lui de trouver les solutions pour mettre son nouvel attaquant dans les meilleures dispositions possibles. Lors des deux dernières rencontres de Serie A, les Bianconeri ont uniquement marqué... sur corner.

Prendre exemple... sur Trezeguet

Avec Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, la Juve avait calé ces deux dernières saisons dès les huitièmes de finale en C1, contre l'OL puis le FC Porto. La musique va-t-elle changer avec Vlahovic ? Pour s'inspirer, il peut toujours s'inspirer de ses illustres prédécesseurs. Par exemple, un certain Alessandro Del Piero (20 ans) avait inscrit un but et délivré deux passes décisives pour sa grande première en C1 face au Borussia Dortmund en septembre 1995.

Cinq ans plus tard, le 19 septembre 2000, David Trezeguet marquait lui aussi un but lors d'une défaite contre Panathinaikos. L'attaquant français n'était alors qu'un jeune attaquant de 22 ans. Tout comme le Serbe, tiens donc. "Il avait déjà ce match face à Villarreal dans le regard ce lundi, racontait Alvaro Morata lundi. C'est quelque chose qui donne de l'enthousiasme à tout le monde, on espère qu'il marquera pour la première fois dans cette compétition (...) Il n'apporte que des choses positives. Il a une carrière merveilleuse qui l'attend." "Vlahovic débute en Ligue des champions, on ne peut pas lui mettre toutes les responsabilités sur le dos, parce qu'il faut un bagage d'expérience qu'il n'a pas, a prévenu Max Allegri. Il faut le protéger, le soutenir. Quand il aura joué 60, 70 matches, ce sera un joueur totalement différent. Ce n'est pas qu'une question technique, mais aussi psychologique, une question de pression."

Parti de la Fiorentina pour franchir un palier et se frotter au très haut niveau, ce dernier se sait très attendu sur la scène européenne. "Ce sera une émotion unique de disputer mon premier match en C1, confiait-il lors de sa conférence de presse. Je n'ai jamais ressenti ces sensations. Mais je me sens prêt. Si je suis au niveau de Mbappé et Haaland ? Je suis concentré sur mon parcours et ma carrière. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais je vais tout faire pour que ce soit très loin." La Ligue des champions n'a plus qu'à ouvrir ses portes. Entre ici, Dusan Vlahovic.

Serie A Grâce à Danilo, la Juve sauve les meubles face à l'Atalanta 13/02/2022 À 21:44