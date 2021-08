Un duo à court de forme mais toujours aussi indispensable. De retour d'un Euro éprouvant, Wissam Ben Yedder et Kevin Volland doivent déjà se lancer dans le grand bain pour aider l'AS Monaco à poursuivre sa route vers la Ligue des champion. "Ils n'ont que dix jours d'entraînement derrière eux. Il faut adapter leur charge de travail et trouver le bon équilibre par rapport à leur coéquipiers", a expliqué leur entraîneur, Niko Kovac, à la veille de rencontrer le Sparta Prague en 3e tour préliminaire aller de C1 (19h00).

Le technicien monégasque est très attentif à la santé de ses joueurs. Et si l'un d'eux dispute une rencontre, c'est qu'au préalable, il a été jugé apte au niveau physique pour le temps de jeu demandé. Or, mercredi dernier, six jours avant le déplacement crucial à Prague, il a fait débuter ses stars en amical contre la Real Sociedad (1-2).

Alors qu'ils revenaient à peine de vacances et qu'ils avaient tout juste repris l'entraînement, le Français et l'Allemand ont même disputé, ensemble, la première période. Histoire de retrouver rapidement des automatismes. "Il ne seront pas prêts pour jouer 90 minutes, souligne Kovac. C'est la raison pour laquelle je les ai fait jouer 45 minutes contre Saint-Sébastien. Comme Aleksandr Golovin, qui a débuté par une mi-temps, puis soixante minutes, on y va pas à pas, en augmentant la charge.

Force de frappe

A Prague cependant, le duo de buteurs monégasques animera bien l'attaque des Rouge et Blanc. Car à eux deux, il représentent 36 buts (20 pour Ben Yedder et 16 pour Volland) et 14 passes décisives (7 chacun) en championnat la saison dernière. Kovac ne peut se passer d'une telle force de frappe. D'autant que son escouade offensive est plus dégarnie que la saison dernière. Stevan Jovetic, laissé libre, a rejoint le Hertha Berlin et son successeur désigné, Myron Boadu, ne s'est toujours pas engagé officiellement.

Kevin Volland, l'attaquant de Monaco. Crédit: Getty Images

De plus, les jeunes du groupe ont du mal à démontrer leurs qualités depuis de long mois. Wilson Isidor, de retour d'un prêt fructueux à Bastia-Borgo (National) mais touché par le Covid-19, est toujours en quarantaine. Pietro Pellegri, lui, se remet progressivement d'un énième problème musculaire. Restent Krepin Diatta, l'intermittent Willem Geubbels et l'inexpérimenté néerlandais Anthony Musaba, qui évoluent plus souvent sur un côté.

Eviter le piège

Le capitaine Ben Yedder, nouveau numéro 10 depuis le départ de Jovetic, dont le dernier match de Ligue des champions remonte au printemps 2018 (0-0 en quarts retour contre le Bayern Munich avec Séville) mais dont le dernier match européen s'est déroulé la saison suivante, en Ligue Europa à Prague une nouvelle fois, contre le Slavia, devra donc déjà être en grande forme pour mener son équipe et éviter le piège.

En face, le Sparta le sera assurément. Les Tchèques ont débuté leur championnat par deux victoires (dont une dernière probante sur le score de 5-0 contre Slovan Liberec) et ont sorti le Rapid Vienne (1-2, 2-0) au tour précédent. Le Stade Letná, désormais appelé Generali Arena, sera comble de 18.000 supporters. Et la jeune garde du club, dont l'attaquant prodige Adam Hlozek (19 ans), qui a disputé quatre rencontres avec la République tchèque à l'Euro, voudra encore briller sur la scène continentale pour faire tomber Ben Yedder, Volland et compagnie...

Pour les stars monégasques, le chemin s'annonce donc semé d'embuches avant de pouvoir fouler la piste aux étoiles. Car en cas de qualification, ce sera un adversaire tout aussi piégeux, le Shakhtar Donetsk ou Genk, qui se dressera sur la route de Monaco en barrages de la Ligue des champions (aller 17 et 18 août, retour 24 et 25 août).

