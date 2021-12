A 31 ans, on peut encore prendre un nouveau départ. Josuha Guilavogui est désormais un vieux briscard de la Bundesliga - il est arrivé à Wolfsburg en 2014 - mais il connait une nouvelle vie avec le jeune coach qui a succédé fin octobre à Mark van Bommel, limogé pour mauvais résultats.

"Dès notre première conversation, Florian Kohfeldt m'a dit tout de suite qu'il voulait placer en défense centrale un milieu défensif de métier, et pour moi ce n'était pas un problème", raconte ce joueur puissant (1,88 m), sept fois convoqué en équipe de France par Didier Deschamps au début de sa carrière, en 2013 et 2014.

Le marché a été vite conclu: Kohfeldt a transformé la défense à quatre de son prédécesseur en ligne de trois, et placé Guilavogui au centre avec une mission claire : stabiliser une arrière-garde qui prenait l'eau, et fluidifier les relations entre les lignes pour accélérer le jeu de transition.

Une chance pour le trentenaire, qui songeait à quitter le club la saison dernière après avoir été relégué sur le banc et dépossédé du brassard de capitaine.

Angel Gomes et Josuha Guilavogui lors du match aller Crédit: Getty Images

Incisif dans les duels, fort de la tête et très sûr dans ses passes, le Français est désormais le patron d'une défense qu'il place et commande de la voix et du geste. "A son poste, la communication est essentielle, et il le fait de mieux en mieux", se réjouit son coach Kohfeldt: "Josh est très intelligent, et il a de l'expérience. C'est sa huitième saison à Wolfsburg, il connaît la Bundesliga".

"Balle dans le pied"

"Je crois que je n'ai pas non plus besoin d'insister sur l'importance de 'Josh' dans le vestiaire", poursuit Kohfeldt, "il est important sur et hors du terrain, ça fait de lui un joueur précieux". Conforté par la confiance de son entraîneur, Guilavogui n'hésite plus à élever la voix lorsqu'il l'estime nécessaire.

Samedi, après la défaite 3-0 à Mayence en Bundesliga - le quatrième match consécutif sans victoire -, il s'est lâché : "Nous nous sommes tiré une balle dans le pied", a-t-il fulminé, "quand on joue sans passion et sans combat, c'est dur (...) Nous n'avons pas eu une occasion de tout le match, nous avons fait de la m...". Et d'ajouter, à l'attention de ses coéquipiers : "Il va falloir qu'on parle, ça ne peut pas durer comme ça". Huitièmes en Bundesliga avec 20 points en 14 journées, les Loups sont loin du tableau de marche d'une équipe qui vise les places européennes.

Les Lillois sont prévenus, le chef de meute aura remotivé ses troupes avant cette "finale" du groupe G. Car pour Wolfsburg, l'enjeu est plus grand encore que pour le LOSC: une victoire offrirait aux Allemands une qualification en Ligue des champions, mais un nul ou une défaite les condamnerait à la dernière place, sans même la consolation de la Ligue Europa.

Josuha Guilavogui Crédit: Getty Images

Ironie de l'histoire, le VfL a déjà vécu la même situation contre Lille, lors de la phase de poules de Ligue Europa 2014-2015. La qualification s'était jouée au dernier match au stade Pierre-Mauroy. Wolfsburg n'avait alors besoin que d'un nul pour passer, mais les Loups avaient dévoré les Dogues 3-0.

