C'est un triste épisode qui a frappé l'AS Monaco, mardi soir, et Aurélien Tchouaméni . Alors qu’il venait d’ouvrir le score sur corner face au Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, le joueur monégasque a rapidement arrêté de fêter son but pour se diriger vers l’arbitre avec ses partenaires, réclamant probablement l'arrêt de la rencontre . En cause, des insultes et de cris racistes provenant des tribunes. Si le match a finalement repris, Tchouaméni a décidé de prendre la parole ce mecredi.

Nous avons entendu. C'est à notre de tour de l'être

"J’ai célébré mon but de la même manière que d’habitude quand des cris de singes m’ont été lancés, écrit-il sur les réseaux sociaux. Nous avons répondu de la meilleure manière qui soit, sur le terrain. Je suis fier de mes coéquipiers, de notre coach, de notre staff et de la réaction que nous avons eue (...) Il ne faut pas que ces actes restent impunis. Il va y avoir du buzz pendant un ou deux jours, puis on va continuer jusqu’au prochain. Prendre position contre le racisme est facile, mettre des actions en place c’est autre chose."

Ainsi, le Monégasque revient sur le protocole de l'UEFA, "appliqué" mardi soir. "Pourquoi peut-on arrêter le match pendant cinq minutes pour vérifier si un joueur est hors-jeu mais on ne peut pas faire la même chose pour des chants racistes dans un stade ? Pourquoi les joueurs victimes de racisme ne peuvent-ils pas être associés aux protocoles mis en place pour ce genre d’incidents ?", s'interroge-t-il. "Nous avons entendu. C'est à notre de tour de l'être", lance Tchouaméni .

