On l'a vu descendre du bus sans boîter et même saluer les quelques supporters madrilènes qui faisaient le pied de grue devant l'hôtel du PSG. Kylian Mbappé tiendra-t-il sa place au coup d'envoi mercredi sur la pelouse du Real Madrid lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions ? Le mystère n'est pas totalement dissipé. Ni Neymar ni Mauricio Pochettino, présents en conférence de presse ce mardi, n'ont dévoilé le jeu du PSG et, à en croire les propos de l'entraîneur parisien, le suspense demeure. Malgré tout, la tendance est plutôt positive.

Ad

"On a parlé, il est bien, a commenté Pochettino alors que la cheville de Mbappé squatte toutes les conversations à Madrid. Au moment du coup, il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après. J'espère qu'il pourra bien s'entraîner." Les examens passés lundi par le champion du monde ont rassuré le staff du PSG et il semble qu'il puisse tenir sa place.

Ligue des champions Pour Ancelotti, ce n'est plus le même Real : "On a la conviction qu'on fera un grand match" IL Y A 4 HEURES

Sera-t-il à 100% ? "Je prépare le match comme s'il n'était pas blessé", a fait savoir Carlo Ancelotti plus tôt dans la journée. L'enjeu est évidemment immense alors que Mbappé a fait basculer le match aller sur une géniale inspiration dans les arrêts de jeu. Et on a vu ce que pouvait donner le PSG sans lui à Nice samedi dernier…

Vous voulez suivre REAL MADRID - PSG en direct sur CANAL+ ? Retrouvez 100% des matchs de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE avec l’offre Canal + beIN SPORTS à partir de 25,99€/mois les 12 premiers mois puis 35,99€/mois

Ligue des champions Mbappé est bien dans le groupe du PSG IL Y A 7 HEURES