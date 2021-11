Lille pouvait difficilement rêver meilleur scénario. En s'imposant à domicile face à Salzbourg, ce mardi soir (1-0) lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club du Nord s'est idéalement placé en vue des huitièmes de finale. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont pris la tête de leur groupe.

Les Dogues joueront donc leur qualification sur la pelouse de Wolfsbourg, le 8 octobre prochain. Et n'auront pas l'obligation de l'emporter pour filer au tour suivant. Lille sera en effet qualifié pour les huitièmes de finale s'il ne perd pas en Allemagne.

En cas de défaite, en revanche, le club nordiste devrait alors se contenter de la 3e place du groupe. Car si dans le même temps, Salzbourg et Séville se neutralisent, les trois équipes (Lille, Wolfsbourg et Salzbourg) seraient départagées en fonction du nombre de points marqués entre elles. Et à ce petit jeu, Lille serait le grand perdant. Mais le LOSC pourrait alors se consoler avec un repêchage en Ligue Europa.

