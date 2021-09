Mike Maignan a envoyé un message pour son premier match en Ligue des champions avec l'AC Milan. Malgré un premier but encaissé à la 9e minute (Trent Alexander-Arnold), l'ancien gardien de but du LOSC, arrivé en Lombardie cet été, a réussi à sortir le penalty de Mohamed Salah, concédé quelques secondes plus tôt par Ismaël Bennacer. Sur la tentative de l'Egyptien, Mike Maignan est parti sur le côté droit.

Diogo Jota, l'autre attaquant de Liverpool, avait bien suivi, mais encore une fois, le gardien de but formé au PSG a sorti la tête du Portugais en plongeant bien sur son côté droit.

