La fraichement nommée ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra persiste et signe : les incidents survenus aux abords du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des champions samedi sont à imputer à Liverpool et ses supporters. L'ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis, au micro de RTL ce matin, a pointé du doigt les dirigeants des Reds et ceux de l'UEFA, responsables selon elle du chaos qui a entouré l'enceinte dionysienne.

Selon la ministre, ce seraient donc principalement des supporters anglais munis de faux billets ou sans billet du tout, "30 000 à 40 000 personnes", qui auraient tenté de forcer l'entrée de cette manière. Les faux billets auraient bloqué les tourniquets. Ainsi, les supporters se sont retrouvés ammassés sur le parvis du stade, créant un engorgement. "Quand il y a cet amas de personnes sur le parvis, il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France" détaille Oudéa-Castéra. Créant ainsi les scènes de pagaille aux entrées, des heurts entre supporters et forces de l'ordre et un retard du coup d'envoi d'une grosse demi-heure.

Liverpool et l'UEFA ont "créé un circuit de billets papiers, qui a créé des débordements"

Amélie Oudéa-Castéra avance directement Liverpool et l'UEFA comme les responsables techniques de la confusion générale. Le club anglais aurait refusé qu'un billet électronique, disponible via une application mobile, soit le seul moyen d'accéder au stade clame la membre du gouvernement. "Le club de Liverpool a demandé qu'il n'y ait pas l'utilisation de cette application. L'UEFA a accepté et donc créé un circuit de billets papiers, qui a créé des débordements".

Avant de poursuivre avec un discours à charge contre les Reds : "Le fait que le club du Real ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris (...) ce qui tranche radicalement avec ce qu'a fait le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature, a crée une différence majeure".

Toujours selon Oudéa-Castéra, d'autres couacs divers auraient également été à l'origine des débordements, comme "certainement un manque de stadiers au niveau de ce qui avait été prévu par la Fédération française de foot, un problème d'exigüité des zones de contrôle". Ce lundi à 11h, une réunion est organisée au ministère des Sports pour faire le point sur les dysfonctionnements avec les organisateurs sportifs, notamment le consortium du Stade de France en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, l'UEFA, ou encore la mairie de Saint-Denis.

