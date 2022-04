73% de possession

Le plan de jeu était prévisible, il fut presque caricatural. Comme face au Bayern Munich, Villarreal a fait avec ses armes pour résister aux vagues rouges pendant près de cinquante minutes. Un bloc bas, de récupérations qui vont avec et l'espoir de lancer des contres assassins. Mais, face au pressing dément imposé par les hommes de Klopp, le plan a vite affiché ses limites.

Au terme de cette demi-finale aller, les Reds ont présenté 73% de possession de balle, qui ont permis aux hommes de Klopp de maintenir le "sous-marin jaune" sous l'eau.

66% de réussite de passes pour Villarreal

Le rouleau-compresseur des hommes de Klopp est impressionnant. C'est sans doute ce chiffre qui l'illustre le mieux : oppressés aux moments de relancer, les Espagnols ont eu un déchet ahurissant en termes de passes réussies, avec seulement 66% de réussite. A l'inverse, Liverpool frôle les 90%. Pour marquer, c'est forcément plus fluide…

Andy Robertson, Luis Diaz et Ibrahima Konate célèbrent un but à Anfiled face à Villarreal Crédit: Getty Images

20 tirs à 1

C'est évidemment l'autre stat qui saute aux yeux au moment de se pencher sur la feuille de match. Avec 20 tirs pour Liverpool et un seul pour Villarreal, vous avez une photographie assez parfaite de ce qu'il s'est passé à Anfield ce mercredi. A la fin de la première période, les Reds avaient d'ailleurs frappé 12 fois, sans trouver la faille : un record en demi-finale de Ligue des champions selon Opta. Pour la troupe d'Unai Emery, c'est d'ailleurs un total d'expected goal dérisoire (0,1xG) après ce match.

10 corners à 2

Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Forts de leur domination sur les côtés, les Reds ont obtenu dix coups de pied de coin pendant le match contre deux à leurs adversaires, mal bottés qui plus est. Si aucun des buts n'est venue de cette phase de jeu, le danger aura été constant notamment avec Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté.

Rulli, meilleur passeur de Villarreal

A la fin de la première période, ce n'était pas un joueur de champ qui possédait le plus grand nombre de passes réussies pour Villarreal mais bel et bien Geronimo Rulli. Pire, avec six longs ballons expédiés dans le dernier tiers de l'équipe adverse, il était le plus "dangereux" du onze espagnol. Au final, l'ancien portier de Montpellier termine en étant le troisième joueur le plus sollicité de son équipe (49 ballons joués), derrière Raul Albiol (54) et le latéral Pervis Estupiñán (51). De quoi vous donner une idée…

La stat visuelle

Ici, pas de chiffre. Mais deux heatmap qui disent à peu près tout de là où l'action s'est jouée.

