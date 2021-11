Le PSG devra s'y refaire. Battu mercredi soir sur la pelouse de Manchester City (1-2), le club de la capitale est assuré de terminer deuxième du groupe A, peu importe le résultat contre Bruges dans deux semaines et du match des Citizens face à Leipzig . Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé et Neymar en 2017, Paris avait toujours dominé ses phases de poules de C1, même s'il avait dû défier le Bayern Munich (2017-18), Liverpool et Naples (2018-19), le Real Madrid (2019-20) puis Manchester United (2020-21).

Les hommes de Mauricio Pochettino risquent donc d'affronter du lourd en huitièmes de finale de Ligue des champions l'hiver prochain même s'ils préféraient savourer la qualification mercredi soir à l'Etihad Stadium. "On s'en moque un peu (ndlr : concernant le fait d'être moins protégé au tour suivant) parce que le plus important était de se qualifier, a tranché Marquinhos. Des fois, on est qualifié comme premier et on affronte des clubs qui sont costauds, des fois il y a des deuxièmes qui le sont moins... C'est un sport collectif, un sport de l'instant, il faut savoir jouer avec les armes que tu as et on va travailler pour ça."

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, déçus face à Manchester City Crédit: Getty Images

Même constat chez Ander Herrera. "On termine deuxième du groupe, mais en C1, ce n'est pas si important. L'an dernier, on avait fini premiers et on avait dû jouer Barcelone, le Bayern et City", positive le milieu parisien qui retient "des choses positives" de ce match à Manchester City. Mauricio Pochettino retenait lui aussi la qualification malgré cette première défaite de la saison en phase de poules de C1.

Je suis très satisfait de tous les joueurs

"Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié", soulignait le technicien argentin. Cependant, le PSG devra se méfier car il pourrait tomber, au tour suivant, sur Liverpool, le Bayern Munich ou Manchester United, déjà assurés d'être premiers de leur poule. La dernière fois que Paris a fini deuxième de son groupe, c'était en 2016-17 (ndlr : derrière Arsenal)... pour finalement affronter le FC Barcelone en huitièmes. Avec le dénouement que l'on connaît tous...

