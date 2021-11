J'ai un contrat jusqu'en 2023", a-t-il répété. Avant de marteler, "je suis heureux à Paris" à plusieurs reprises. Alors que la presse anglaise est de plus en plus formelle , alors qu'elle annonce une arrivée imminente de Mauricio Pochettino en cours de saison du côté de Manchester United, le coach du PSG fut cerné de questions sur son avenir ce mardi en conférence de presse à 24 heures du match capital face à City en Ligue des champions. D'un air très grave, il a pris le temps de répondre à chacune d'entre elles. Le technicien argentin s'est montré très prudent, il n'a jamais démenti les informations de la presse britannique mais s'est appuyé sur les faits, seulement les faits : "", a-t-il répété. Avant de marteler, "" à plusieurs reprises.

A la veille du choc contre City, Pochettino a évidemment assuré qu'il avait d'autres choses en tête que son avenir personnel : "Je suis concentré sur le football, a-t-il insisté. Je ne suis pas un enfant. J'ai passé ma vie entière dans le football. Je comprends parfaitement ce qu'il se passe. Les rumeurs sont là et on doit vivre avec elles. On est concentré pour le club, on donne 100% au club et je suis heureux au PSG."

Mauricio Pochettino et Ole Gunnar Solskjaer Crédit: Getty Images

Je ne veux pas parler d'autre chose qui serait interprétée ou mal comprise

Relancé sur l'intérêt de Manchester United, qui cherche un remplaçant à Ole-Gunnar Solskjaer, le technicien argentin n'a pas dévié de sa ligne de conduite : "Je ne suis pas là pour parler de ça. Je respecte mon club et ce qu'un autre club fait ne me concerne pas. Je ne veux pas parler d'autre chose qui serait interprétée ou mal comprise. J'adore le PSG, c'est un moment fantastique d'être au PSG. On est premier en Ligue 1, on est à la lutte avec Manchester City en Ligue des champions. On se bat pour ça."

