Paris a fini par trouver la faille et peut fêter son héros. Le PSG s'est imposé sur le fil face au Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Dominateurs face à des Merengue repliés en défense, les Parisiens ont très longtemps buté sur la muraille adverse et son dernier rempart Thibaut Courtois.

Le gardien belge a même repoussé un penalty de Lionel Messi (62e). Il s'est pourtant incliné au bout du temps additionnel face à l'inévitable Kylian Mbappé (90e+4). Paris prend une option avant le match retour dans trois semaines.

Si les Madrilènes ont voulu prendre le contrôle du ballon dans les premières minutes, ils ont vite dû reculer face à des Parisiens plus vifs et plus mordants. Mbappé s'est vite mis en action sur la gauche pour dribbler une première fois Dani Carvajal et servir Angel Di Maria qui a pourtant loupé sa reprise devant les six mètres (5e). Tranchant et décidé, le Français a fait souffrir son adversaire direct est revenu à la charge sur une ouverture de Messi mais n'a pu qu'aller buter sur Courtois (18e).

Les latéraux parisiens Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont évolué très haut et le jeune Portugais a également donné du travail au portier adverse (23e). Installés dans le camp des visiteurs durant quasiment toute la première période, l'actif Marco Verratti et ses partenaires n'ont toutefois pas réussi à débloquer la situation avant la pause. Karim Benzema, titulaire à la pointe de l'attaque des Merengue, avait alors très peu vu le ballon.

Courtois en feu mais finalement battu

Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont décoché leur premier tir que juste avant la mi-temps avec une tête de Casemiro, sur corner, qui est passée à côté de la cage de Gigio Donnarumma, préféré à Keylor Navas. Le gardien italien n'a quasiment rien eu à faire dans cette soirée européenne. Tout le contraire de Courtois qui a signé une superbe parade en plongeant sur sa droite pour repousser un puissant tir de Mbappé au point de penalty (50e). Le Diable Rouge s'est encore imposé au milieu de sa surface devant le Français et Mendes (53e).

Carvajal a bousculé Mbappé dans la zone de vérité et Messi s'est présenté pour transformer la sanction. L'impérial Courtois a pourtant refusé de craquer et s'est parfaitement détendu sur sa gauche pour détourner le penalty rasant de l'Argentin (62e). Il a aussi souvent été bien protégé par une arrière-garde rigoureuse et solidaire. Après trois de mois d'absence, Neymar est entré en jeu à l'entame du dernier quart d'heure (73e) et a vite obtenu un excellent coup franc axial que Messi a envoyé à côté de la cible (75e).

Le Brésilien a tout de même apporté une dose supplémentaire de percussion et d'inspiration à l'attaque parisienne. Mbappé a raté le cadre d'un rien après un de ses corners (78e). Le Real Madrid qui n'a cadré aucun de ses trois petits tirs dans cette rencontre pensait quitter le Parc des Princes sans craquer. Il l'a pourtant fait sur la dernière des 21 tentatives parisiennes, la 8e cadrée, quand Mbappé est passé entre Eder Militao et Lucas Vazquez pour tirer entre les jambes de Courtois, enfin battu (1-0, 90e+4). Le PSG s'impose logiquement dans cette première manche. Il devra montrer un visage aussi conquérant le 9 mars au Santiago Bernabeu pour poursuivre son parcours européen.

