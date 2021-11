C'est une petite musique qui résonne depuis quelques jours et même quelques mois si on élargit le spectre. Mauricio Pochettino peut-il tout lâcher alors qu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 ? La question s'était déjà posée à l'automne 2021 puis en mai dernier quand Tottenham cherchait un nouveau coach. Comme aujourd'hui, de nombreux titres de la presse anglaise, dont certains très sérieux, s'étaient fait écho de l'intérêt du technicien argentin pour un retour dans son ancien club. Rebelote en novembre, cette fois, pour succéder à Ole-Gunnar Solskjaer à Manchester United

Après un silence qui a entretenu le doute, Pochettino avait mollement démenti la rumeur l'envoyant chez les Spurs cet été : "Je ne vais pas démentir toutes les rumeurs, s'était-il justifié des semaines plus tard sur les antennes de France Bleu Paris. J’étais sous contrat avec le PSG et si d’autres clubs étaient intéressés, alors ils devaient se mettre en relation avec le PSG." Ce qui est certain, c'est que la relation entre Pochettino, ancien capitaine et chouchou du Parc des Princes, et le PSG n'est pas aussi fusionnelle qu'on aurait pu l'espérer.

Du flou, du flou et encore du flou

Peu expansif en conférence de presse, il n'a jamais rassuré sur son avenir à court, moyen ou long terme et la fuite des informations Outre-Manche est d'une telle ampleur qu'il parait difficile de ne pas y voir là une entreprise de son camp. Comme tous les entraîneurs en place, Pochettino ne peut pas dévoiler clairement ses intentions. Le long entretien accordé à nos confrères de L'Equipe vendredi dernier a en revanche épaissi le doute sur son avenir. Dans l'interview, Pochettino n'a cessé de chercher des excuses, en pointant notamment l'environnement particulier du PSG, pour justifier les performances collectives moyennes de son équipe.

Morceaux choisis : "On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet", "on doit gérer des émotions, pas seulement les nôtres mais aussi celles des joueurs, du staff, des gens du club, des fans. Sans occulter les intérêts économiques." Une façon de se dédouaner en braquant les projecteurs sur la structure parisienne. Alors le lien s'est-il distendu ? Coach à l'identité affirmée à Tottenham, Pochettino en a-t-il déjà assez ? Lassé ? Peut-être. Mais le problème ne se pose sans doute pas en ces termes. En tout cas pas pour le moment. Si le PSG n'a dû que peu goûter la sortie médiatique de son coach, on l'imagine mal aujourd'hui céder à son possible désir de rejoindre Manchester.

Pas question de perdre la face

S'il y a bien une chose que les Qataris ne supportent pas, c'est perdre la face. Et tout l'argent du monde ne suffira pas à Manchester United pour subtiliser leur entraîneur en cours de saison. Paris a déjà démontré son intransigeance dans des dossiers autrement plus brûlants et les envies de départ de Neymar et Mbappé se sont vite heurtées à Doha. Si l'enjeu est moins grand concernant Pochettino, il reste, quoiqu'il en dise, le garant du projet.

Bien sûr, l'arrivée de Zinedine Zidane amortirait le camouflet subi par Paris en cas de départ précipité de Pochettino. Mais les hypothèses sont si nombreuses dans ce jeu de chaises musicales qu'il faut se garder, pour l'instant, d'y accorder plus d'intérêt qu'elles ne le méritent. Cette séquence nous dit tout de même que Pochettino, comme Thomas Tuchel avant lui, n'a sans doute pas autant de liberté qu'il l'aurait souhaité dans la capitale. Sans doute devra-t-il s'en accommoder au moins jusqu'à l'été.

