Quelques minutes après la qualification épique du Real Madrid face à Manchester City (3-1, ap) mercredi soir, Mohamed Salah a été droit au but sur son compte Twitter. "Nous avons un compte à régler", a écrit l'attaquant international égyptien avant la finale du 28 mai prochain au Stade de France. En 2018, les Reds s'étaient inclinés face aux Merengue (3-1) et l'ancien joueur de la Roma avait été blessé à la clavicule gauche, moins d'une demi-heure après le coup d'envoi à la suite d'une charge de Sergio Ramos.

Après le succès sur la pelouse de Villarreal (3-2) mardi, Mohamed Salah avait indiqué vouloir tomber contre le Real Madrid. "Je veux jouer face à eux, je dois être honnête. City est une équipe vraiment difficile, on les a joués quelques fois cette saison, a-t-il souligné à BT Sport. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je dirais le Real Madrid. Parce qu’on a perdu contre eux en finale, donc j’espère jouer à nouveau contre eux et qu'on va gagner."

