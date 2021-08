Coup dur à venir pour l'AS Monaco avant son tour préliminaire aller de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk mardi soir ? Son gardien de but Alexander Nübel, absent de l'entraînement lundi en raison de "problèmes gastriques" est incertain pour cette rencontre de C1. "Il ne se sent pas très bien. On verra demain", a indiqué lundi Niko Kovac.

Si l'Allemand devait déclarer forfait, son remplaçant serait le Polonais Radoslaw Majecki (21 ans) puisque Benjamin Lecomte, titulaire la saison dernière, et blessé à une cuisse début juillet, en début de préparation, ne fait pas partie de la liste fournie par le club à l'UEFA. D'autre part, Niko Kovac a annoncé que Wissam Ben Yedder et Benoît Badiashile, qui n'avaient pas débuté la rencontre à Lorient (0-1) vendredi dernier, "vont débuter parce qu'ils sont très importants".

Enfin, si le Russe Aleksandr Golovin est très incertain suite à un coup pris en Bretagne, Roberto De Zerbi, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk, a indiqué que tout son groupe était opérationnel, dont Pedrinho, absent contre Genk au 3e tour préliminaire de la compétition.

