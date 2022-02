Deux mois et demi après avoir subi une entorse de la cheville gauche , Neymar fêtera-t-il son retour sur les terrains lors de PSG-Real Madrid mardi soir ? Tout porte à croire que l'ailier international brésilien sera dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions car il a participé à l'entraînement collectif du PSG aux Camp des Loges ce lundi matin selon L'Equipe et RMC Sport

Par ailleurs, Ander Herrera (cuisse), Idrissa Gueye et Abdou Diallo (retour de la CAN avec le Sénégal ) étaient bien présents avec leurs coéquipiers ce lundi et peuvent espérer être appelés pour PSG-Real Madrid.