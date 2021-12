Le jeu : Quand Paris le veut, Paris le peut

Des classes d'écart. Voilà ce qui séparait le PSG du FC Bruges ce mardi. La fin de soirée fut pénible pour des Belges complètement dépassés par les évènements. L'intensité, magnifiée par un Mbappé fantastique, mise par le PSG lors de la première période a suffi à sceller le sort d'une rencontre pliée après sept minutes et un doublé supersonique du champion du monde. Très agressif, le PSG n'a pas lâché sa proie et la belle entente Messi/Mbappé a enfin éclairé le Parc de Princes.

La panne de courant au retour des vestiaires a logiquement été sanctionnée. On aurait aimé voir les hommes de Mauricio Pochettino constants de bout en bout alors que Gianluigi Donnarumma a dû sauver au moins trois occasions franches. Ce ne fut pas le cas. Un détail au regard d'une soirée de toute façon sans enjeu.

Les joueurs : La démonstration de Mbappé, la libération de Messi

Porté par un Kylian Mbappé de gala, le PSG a aussi pu compter sur un Lionel Messi retrouvé pour se défaire de Bruges ce mardi (4-1). Moins en lumière, Angel Di Maria a cependant libéré les énergies autour de lui tandis que Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à garder sa cage inviolée malgré quelques parades précieuses.

Le facteur x : Mbappé, qui d'autres ?

On a beau se creuser la tête, tourner le problème dans tous les sens, difficile de ne pas faire de Mbappé le facteur x d'un match qu'il a assommé. Son but, inscrit après 1'11" de jeu, puis son doublé, après sept minutes, ont tué le FC Bruges dans l'œuf.

La stat : 30

A 22 ans et 352 jours, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts en Ligue des champions. Devant notamment… Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La décla : Kylian Mbappé au micro de Canal Plus

On peut s'améliorer mais on a fait un petit pas en avant. On doit gérer nos temps faibles qui sont beaucoup trop faibles et pas toujours en adéquation avec le haut niveau.

La question : Une victoire comme un déclic ?

Ce ne peut être un tournant de la saison, ce ne peut être un match référence parce que Bruges, pire défense de la compétition, n'a pas le cuir assez épais. Mais c'est une promesse, une belle promesse, parce que le PSG n'avait plus remporté un match à 11 contre 11 depuis le 20 novembre. Et que, ce mardi, il ne s'est pas contenté de gagner mais il a broyé les Belges. Alors que Mauricio Pochettino a démarré la soirée avec les sifflets du Parc, cette convaincante victoire, bien qu'imparfaite, est d'abord un moyen de se remettre dans le sens de la marche et de rappeler que quelle que soit la dynamique ou la pression sur les épaules de l'entraîneur, Kylian Mbappé est capable de tout régler en un claquement de doigt (sept minutes en l'occurrence).

Sa relation avec Messi est l'autre bonne nouvelle du soir en l'absence d'un Neymar qui n'a jamais manqué à l'animation. Le PSG est-il plus menaçant sans le Brésilien ? Il faudra attendre une opposition plus menaçante pour tirer des constats plus précis. C'est en tout cas Mbappé qui a mis l'Argentin sur les rails, après un début de match plutôt maladroit. Cette soirée fera un bien fou à un Messi loin de ses standards en Ligue 1 mais qui achève la phase de poules à cinq buts. Un total plus qu'honorable.

La coupure de courant entre la 45e minute et la 70e, ainsi que les nombreuses parades de Donnarumma, rappelle que Paris est sur un fil et trace les axes de progression jusqu'aux 8es de finale. Paris ne sort pas grandi de cette phase de poules. Mais cette soirée a rappelé des évidences autour d'un duo Messi-Mbappé capable de faire la pluie et le beau temps. Au cœur de l'hiver, en février prochain, s'ils pouvaient être accompagnés d'un collectif encore plus abouti, alors Paris pourra rêver plus grand.

