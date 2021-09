Football

PSG - Idrissa Gueye : "On a défendu et attaqué en équipe aujourd'hui"

LIGUE DES CHAMPIONS - Idrisa Gueye, auteur du premier but du Paris Saint-Germain face à Manchester City, reconnait que son équipe a attaqué et défendu ensemble, ce qui leur a permis de s'imposer (2-0), mardi, pour le 2e match du groupe A de la Ligue des champions. Il a ausi loué sa relation avec les autres milieux de terrain et en particulier Marco Verratti.

00:01:24, il y a 44 minutes