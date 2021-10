Contrairement au dernier match de championnat face à Angers, Mauricio Pochettino devra de nouveau trancher pour le poste de gardien de but ce mardi soir contre Leipzig. Blessé à l'adducteur droit la semaine passée avec la sélection du Costa Rica, le portier de 34 ans est prêt pour cette troisième journée de la phase de poules de Ligue des champions et a donc été convoqué dans le groupe parisien. L'ancien gardien de but du Real Madrid sera de nouveau mis en concurrence avec Gianluigi Donnarumma qui avait joué la dernière rencontre de C1 contre Manchester City.