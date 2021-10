Pour l'instant, il n’y a pas l’ombre d’un "penaltygate" au PSG. A l’inverse de la saison 2017-2018, où l’arrivée de Neymar avait chamboulé la hiérarchie des tireurs, au grand dam d’Edinson Cavani, celle de Lionel Messi semble avoir tracé des lignes plutôt claires : les penalties pour Neymar, les coups francs dangereux pour Messi.

En l’absence des deux Sud-Américains vendredi face à Angers (2-1), c’est Kylian Mbappé qui s’est chargé du penalty de la gagne. Quid de mardi, si une telle opportunité se présentait en l’absence du Ney ? A écouter Mauricio Pochettino, interrogé ce lundi en conférence de presse sur une éventuelle hiérarchie, l'identité du tireur se dévoilera d’elle-même.

"On est suffisamment mûrs, et vous aussi je crois, pour comprendre qu’on parle de joueurs de très haut niveau, a-t-il répondu aux journalistes. Ils communiquent entre eux et ont un sens des événements. Chacun d’entre eux a la possibilité d’avoir ce ressenti de pouvoir faire l’action décisive dans le moment adéquat. Donc ça dépend du moment et de leur ressenti entre eux. Je pense qu’il ne faut pas, depuis l’extérieur, fixer une hiérarchie, mettre des numéros quand on parle des meilleurs joueurs du monde. Pour nous, c’est quelque chose de naturel mais pour vous ça semble difficile à comprendre".

