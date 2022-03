Fautif sur le premier but encaissé par le PSG lors de la défaite 3-1 contre le Real Madrid mercredi, lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma se serait fait remonter les bretelles après la rencontre. Et pas par n'importe qui. L'auteur des remontrances ne serait autre que Neymar. L'attaquant parisien était furieux après la défaite et la nouvelle élimination déroutante du PSG en C1. Il s'en serait pris à son gardien, au point d'en venir aux mains.

D'après Marca, entre les deux coéquipiers, le ton serait monté très vite dans les vestiaires. Le Brésilien n'aurait pas digéré la perte de balle de son gardien à la 59e sous la pression de Karim Benzema. Une ouverture du score après laquelle la physionomie du match a radicalement changé et le club de la capitale s'est écroulé. Le jeune portier italien ne se serait pas démonté pour autant et aurait reproché à Neymar, en retour, sa perte de balle sur le second but. Après quoi tout se serait envenimé, jusqu'à ce qu'une partie du vestiaire ne les sépare.

Canal +, Leonardo est d'ailleurs allé dans ce sens : "La faute sur Donnarumma change tout", a pesté le directeur sportif. Cette altercation ne serait pas la seule à déplorer côté PSG. Après le match, Nasser Al-Khelaïfi lui même aurait dégoupillé auprès des arbitres, tentant d'entrer dans leur vestiaire pour obtenir des explications . La cause ? Toujours cette même action sur Donnarumma en seconde période. Les dirigeants parisiens estiment que Karim Benzema a fait faute sur leur gardien dans son pressing. Au micro deLeonardo est d'ailleurs allé dans ce sens : "", a pesté le directeur sportif.

