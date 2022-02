Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont quitté l’Espagne et la Liga est à la recherche de nouvelles têtes d’affiche pour renouveler sa bipolarité "Merengaugrana" : Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les grands favoris pour succéder aux deux empileurs de Ballon d’Or et si la venue du Norvégien est un des grands axes de la politique de recrutement de Joan Laporta, son homologue madridiste, lui, veut ficeler au plus vite l’arrivée du Français en fin de contrat en juin et déjà libre de signer où bon lui semble. Rédacteur en chef du Journal du Real et correspondant Mediaset à Paris, Pablo Gallego est convaincu de la signature de Mbappé chez les Vikingos : "Je ne le vois pas prolonger in extremis au Paris Saint-Germain, explique-t-il. Je pense que sa décision est mûrie et prise depuis très longtemps. Malgré tout, on connaît son professionnalisme, cela n’influera pas sur sa performance lors de ces huitièmes de finale".

Ad

Mbappé et le Real Madrid, c’est une histoire évidemment cousue de fil blanc. Le champion du monde rêve du club autant que le club rêve de lui. Sans parler des socios, madrilènes, espagnols et étrangers, plus optimistes que jamais. "Ça se précise de jour en jour si on en croit la presse", sourit Gerardo Tocido Pérez, président de la Peña Madridista La Gran Familia qui fera le déplacement au Parc des Princes, un stade qu’il connaît très bien, et pas pour le meilleur, puisqu’il a vécu une finale de C1 perdue en 1981 contre Liverpool et deux éliminations contre le PSG dans les années 90. L’enthousiasme est le même pour Luis Carrero, président de la Peña Madridista El 10 à Valencia, même si les pensées restent focalisées sur ce huitième de finale aller : "on est impatient mais on sait qu’on doit encore attendre la fin de saison pour l’officialisation. Entre temps, il y a cette double confrontation. Et même si ça tombe mal pour nous, je suis convaincu que Mbappé fera deux partidazos". Fondatrice de la Peña Madridista de New York, Elena Ponce craint elle aussi l’influence du potentiel futur transfuge : "on aimerait que Mbappé soit déjà parmi nous ! S’il marque, ce serait mieux que ce soit pour réduire l’écart, genre 3-1 !".

Ligue des champions "Le plus important pour Pochettino au PSG, ce n'est pas la tactique, c'est l'harmonie" IL Y A 16 HEURES

Le douloureux souvenir d’Anelka

La Pyrénéenne Queralt Castellet, médaillée d’argent en half pipe féminin (5e médaille espagnole de l’Histoire pour l’Espagne lors des JO d’hiver, ça vaut bien une dédicace en double cork), le sait : il y a la température réelle et la température ressentie. Il en va de même au Real Madrid. Le maillot pèse bien plus lourd qu’ailleurs. Il s’agit probablement du club le plus médiatique au monde et il faut être prêt à affronter une telle pression, même si Mbappé s’y est préparé depuis son plus jeune âge.

L’arrivée de l’enfant de Bondy serait comparable à celle de Nicolas Anelka en 1999. La différence, de taille, c’est que le cadet est prêt à assumer ce rôle de superstar quand Anelka, lui, ne voulait absolument pas enfiler ce costume dont on désirait l’affubler . Les images du documentaire Netflix consacré au crack absolu de la fin du XXe siècle sont ahurissantes. Une nuée, un essaim, un moulon, choisissez le terme que vous préférez : à l’aéroport de Barajas, aux entraînements, autour de sa maison, les premiers pas du natif de Trappes sont hallucinants tant la notion d’intimité est inexistante. Arrivé d’Arsenal pour 220 millions de francs (ok Boomer), l’équivalent de 35 millions d’euros, soit le transfert le plus élevé de l’histoire merengue, Anelka n’a tenu qu’une seule saison. Entre attentes immédiates exponentielles, une Ligue des Champions soulevée notamment grâce à deux buts en demi-finale contre le Bayern et une grève de l’entraînement sanctionnée de 45 jours de mise à l’écart et de 350.000€ d’amende, l’incompréhension a été totale.

Nicolas Anelka lors de sa présentation au Real en août 1999 Crédit: Getty Images

Malgré son talent indiscutable, son élégance balle au pied et ses capacités hors normes, il y a eu un avant et un après dans sa carrière. Dans les griffes du football business certes balbutiant mais déjà carnassier, Anelka a eu droit à un traitement de défaveur de la part du vestiaire et d’une presse qui a largement dépassé le cadre du harcèlement. Mbappé sera protégé de cela. L’avantage de signer libre, c’est aussi qu’on ne lui parlera pas du montant de son transfert. Et il demeure peu probable de le voir dans Marca en train de jouer à la Playstation avec comme titre "il a disputé son premier derbi… et marqué son premier but" pour se moquer de sa disette face aux cages.

"C’est vrai que personne ne lui a fait de cadeau, constate Gerardo. Il n’a pas marqué autant de buts qu’attendu (7 en 33 matches, ndlr), mais il nous a offert une finale de Ligue des Champions. Quand on sait à quel point c’est difficile de l’atteindre, il ne faut pas l’oublier. Quasiment tous les Français qui ont joué au Real Madrid ont été performants. J’ai une affection particulière pour Christian Karembeu. Par sa technique, son jeu, son mental, Mbappé est, selon moi, au-dessus de tous les Tricolores qui ont porté notre maillot". Pour Elena, avoir un statut ne garantit absolument rien. Il faut se mettre au niveau de l’institution merengue et ce n’est pas offert à tous : "le Real Madrid est un point de départ, pas une finalité. Je me souviens par exemple que l’afición était plus confiante avec Kakà qu’avec Cristiano Ronaldo. Les supporters sont exigeants, plus qu’ailleurs car, comme le disait José Mourinho, rien n’est plus grand que gagner avec ce maillot. Mais Mbappé est quelqu’un d’ambitieux, avec une tête bien faite et Madridiste qui plus est. Il sait ce qui l’attend".

"Comment peut-on imaginer le PSG meilleur sans Neymar ?"

Une place l’attend, côté droit ?

Vinicius Jr - Karim Benzema - Kylian Mbappé : le trio fait saliver aux abords de la Avenida de Concha Espino et carrément toute la Liga soucieuse de retrouver des stars mondiales après la fin de l’ère CR7-Pulga. La petite nouveauté de cette saison, c’est l’explosion de l’Auriverde sur le côté gauche. Alors : concurrence sur la banda izquierda en prévision ? "A priori dans une telle configuration, Mbappé commencerait à droite, avance Pablo Gallego. Vinicius a déjà évolué à droite et cela n’a pas été très concluant. En revanche, Mbappé est doté de davantage de capacités d’adaptation, quel que soit son placement en attaque. Et puis, cela n’empêche pas les évolutions tactiques en cours de match". Pour Elena, cela apporterait de la densité sur un côté où ni Marco Asensio ni Rodrygo ni Eden Hazard ne sont parvenus à se détacher clairement : "si Vini est effectivement intouchable à gauche, nous sommes orphelins à droite depuis de très longs mois".

À l’image de Vinicius qui a pris une tout autre épaisseur cette saison, Mbappé devrait profiter de la science de Carlo Ancelotti pour étoffer son registre. "Je suis convaincu qu’il doit encore franchir un palier dans le jeu et c’est au Real Madrid plus qu’au PSG qu’il peut le faire", assure Pablo Gallego. Quant à Luis d’El 10, il ne se fait pas trop de mouron sur l’adaptation du Tricolore : "il connaît déjà Karim qui sera une sorte de tuteur pour lui et puis on parle de Mbappé quand même, avec n’importe quel entraîneur ça le fait !".

Pour Gerardo de La Gran Familia, "si Vinicius continue sur cette lancée, il sera compliqué de le déloger. Cependant, les saisons sont longues, il y aura de la rotation et tous les joueurs auront leur importance. Il suffit de regarder le quart de finale de Copa del Rey perdu contre l’Athletic pour se rendre compte qu’il faut un effectif large pour tenir et lutter pour tout gagner". La route est encore très longue mais, dans l’éventuel cas d’une victoire en C1, le Real Madrid devrait disputer le Mondial des clubs et la SuperCoupe d’Espagne à la suite de la Coupe du Monde. "Il faut à la fois de la profondeur mais aussi de la gestion humaine pour éviter les blessures, poursuit-il. Ce sera à l’entraîneur de savoir le ménager quand ce sera nécessaire".

PSG-Real, Chelsea-Lille, Inter Milan-Liverpool : nos pronos des 8es de finale

Une méga star dans un méga stade flambant neuf

Le Real Madrid veut plus que jamais devenir un club global. Pour illuminer un Santiago-Bernabéu remodelé et bâti pour devenir beaucoup plus qu’un stade de football, Florentino Pérez veut une étoile et Kylian Mbappé arriverait dans la plus pure tradition galactique. Le champion du monde est la convergence de plusieurs mondes et, face à la concurrence de clubs-États, Les Vikingos doivent multiplier les sources de revenus. "Un grand club dans un grand stade a besoin d’un joueur de cet acabit et, à titre personnel, je considère que le meilleur joueur du monde s’appelle déjà Kylian Mbappé", s’enflamme Gerardo.

Empreint de culture US et partenaire de LeBron James dans une collection Nike, Mbappé arriverait à un moment idéal pour le Real Madrid. Dans le cadre de la commercialisation de Santiago-Bernabéu, "FloPer" a noué un partenariat sur 25 ans avec Legends, entreprise créée grâce à une alliance entrepreneuriale entre les Dallas Cowboys (NFL) et les New York Yankees (MLB), deux mastodontes du sport business. De plus, la maison mère, Sixth Street, est propriétaire de 20% des San Antonio Spurs en NBA. De quoi convaincre les ligues américaines de délocaliser des matches dans l’antre merengue.

À New York, Elena est convaincue que la venue de Mbappé offrirait une couverture internationale de très grande ampleur au Real Madrid : "depuis que Cristiano est parti, il manque cette étoile, ce pourvoyeur de buts, ce clutch player comme on dit ici. Le projet de Super League que souhaitait Florentino Pérez montre qu’il faut un renouvellement dans le football. Quand j’ai créé la peña il y a 15 ans, il y avait beaucoup de jeunes. Désormais, les teenagers ne sont plus futboleros. Il faut une star médiatique qui cartonne en Ligue des Champions car c’est la compétition la plus vue outre-Atlantique avec la Premier League. Ça offrirait aussi une meilleure exposition au Real Madrid aux États-Unis. Depuis l’arrivée de Messi, on peut voir les matches du PSG en canal ouvert. Je suis contrainte de payer pour voir ceux de mon équipe en Liga".

Si Hazard est l’actuel détenteur du précieux numéro 7, celui de Juanito, Raúl Gonzalez Blanco et Cristiano Ronaldo, il paraît déjà écrit que Mbappé s’en emparera d’emblée. Et Pablo Gallego de conclure : "si Benzema est le référent majeur dans le jeu, c’est Mbappé qui aura le véritable statut de star. Entre lui et le Real Madrid, ça va matcher direct !".

Pourquoi la prolongation de Mbappé n'est peut-être pas impossible...

Ligue des champions Pas encore titulaire, mais bien présent : Benzema sera du déplacement à Paris HIER À 14:29