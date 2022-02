C’est peut-être déjà un premier tournant dans ce 8e de finale entre le PSG et le Real Madrid. Ce lundi, en conférence de presse au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a déjà acté une décision quant à la composition des Parisiens face au Real Madrid : Idrissa Gueye, si utile lors des gros matches de Ligue des champions cette saison, ne "débutera pas" le duel face aux Merengues.

Après sa Coupe d’Afrique des Nations victorieuse, le Sénégalais, ainsi qu’Abdou Diallo, est revenu vendredi à Paris dans l’optique de postuler à une place de titulaire mardi pour le choc. Pour Mauricio Pochettino et son staff, le délai était malgré tout trop court. "Il ne débutera pas mardi, a ainsi expliqué le coach parisien. Comme n’importe qui, après beaucoup de temps en dehors de l’équipe, une semaine sans s’entraîner, il n’est pas en mesure de débuter le match de demain".

Chaque club a sa propre réalité, a ainsi répondu Pochettino face à ces exemples, Je ne sais pas ce qu’il se passe à Liverpool, ni dans les autres clubs. Mais nous avons pris notre décision sur ce que nous avons vu. Il y beaucoup de talents dans cette équipe, beaucoup de joueurs qui méritent d’être plus considérés également. Ma décision, notre décision, a été qu’il ne débutera pas demain. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne jouera pas". Une politique à l’opposé de ce qu’ont pu faire d’autres clubs européens. Le week-end passé, Sadio Mané était bien titulaire face à Burnley avec Liverpool (0-1). Même chose pour Kalidou Koulibaly avec le Napoli face à l’Inter (1-1). ", a ainsi répondu Pochettino face à ces exemples, fidèle à sa façon de fonctionner ".

Pas d'annonce pour Navas-Donnarumma, suspense pour Neymar

Cette décision implique ainsi un gros changement pour Paris. Sans Gueye, son arme fatale au moment de presser et/ou de compenser, Paris devrait se présenter avec Leandro Paredes comme sentinelle, avec Danilo Pereira en milieu relayeur droit et Marco Verratti en relayeur gauche. La présence de l’Argentin, pourtant en difficulté cette saison par séquences, pourrait offrir plus de verticalité au jeu parisien mais sans doute moins de couverture de terrain. Mais c’est bien ce trident qui était aligné face à Lille (1-5) pour l’un des meilleurs matches parisiens de la saison.

Jusqu’à présent, ça a bien fonctionné", a-t-il avancé. Le Costaricien, titulaire face à Rennes (1-0) vendredi, part-il favori ? Pour le reste, Pochettino n’a pas été aussi direct dans ses réponses. Deux zones d’ombre demeurent encore. Qui sera le portier choisi ? Sans dévoiler son choix, Pochettino a confirmé rester sur la même méthode, avec une alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma . "", a-t-il avancé. Le Costaricien, titulaire face à Rennes (1-0) vendredi, part-il favori ?

Quant à Neymar, il n’en fut que peu question même si Marquinhos, présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, a estimé que son coéquipier, revenu de justesse pour ce duel de gala, est "bien, en confiance". Au micro de Canal +, Pochettino a cependant annoncé avoir statué sur ce cas. "Ma décision est prise pour savoir si Neymar jouera demain ou non, 90 minutes ou moins. Mais je ne dirai rien pour le moment", a-t-il glissé. Reste que l’hypothèse de le voir titulaire semble encore peu probable, Angel Di Maria semblant répondre à plus de besoins tactiques et physiques au match de mardi.

