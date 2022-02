Deux ans après son départ pour l'Inter Milan, Achraf Hakimi va une nouvelle fois retrouver le Real Madrid mardi soir. Formé chez les Merengue, l'arrière droit international marocain, recruté par le PSG l'été dernier, n'y a pas percé chez les professionnels. Il lui alors fallu un prêt de deux saisons au Borussia Dortmund (2018-2020) pour éclater aux yeux du monde. Avant le huitième de finale aller de Ligue des champions PSG-Real Madrid, Achraf Hakimi a évoqué son rapport avec son club formateur dans un entretien accordé lundi à Marca

"C'est une équipe que j'ai dans le cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté, elle m'a façonné en tant que personne, en tant que joueur, et elle m'a fait apprendre, a d'abord déclaré le joueur de 23 ans, qui aurait cependant aimé avoir plus de reconnaissance du Real ces dernières années. Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi, même si je pouvais continuer à jouer à un haut niveau. Et puis quand je suis parti pour l'Inter après avoir été transféré, il y avait aussi une option d'achat de Madrid et ils ne l'ont pas activée non plus, donc je pense que le Real ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi."

Sous le charme du jeu de Verratti

Le voir en personne, s'entraîner avec lui... Même s'il est sous pression, il est calme. Il est impossible de lui prendre le ballon. Voir Marco en personne est un plaisir", a-t-il conclu. L'été dernier, le PSG a en effet misé sur Achraf Hakimi en proposant 66 millions d'euros à l'Inter Milan . Avec le club de la capitale, l'ancien Madrilène, auteur de trois buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, côtoie les meilleurs joueurs de la planète au quotidien. Le plus surprenant ? Marco Verratti , selon l'international marocain. "", a-t-il conclu.

