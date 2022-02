Karim Benzema pourrait manquer le huitième de finale aller de C1 mardi prochain au Parc des Princes pour cause de blessure. Ce jeudi, Mauricio Pochettino s'est penché sur la possible absence de l'attaquant international français. "Karim Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est un grand joueur qui montre son talent année après année, et depuis longtemps. S'il n'est pas là, ça serait une grande perte pour le Real", a déclaré l'Argentin.

Ad

"Je ne dirais pas que ça nous avantage parce que nous devons encore produire notre jeu, et parce que le Real a un grand effectif avec de grands joueurs. Cela change notre analyse si Benzema est là ou pas", a poursuivi le technicien, depuis le centre d'entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye, à la veille du match de Ligue 1 contre Rennes. L'avant-centre des Bleus, touché le 23 janvier, est lancé dans une course contre la montre pour soigner sa cuisse gauche à temps pour le choc au Parc des Princes.

Ligue des champions Le facteur X improbable : Pourquoi Danilo Pereira change beaucoup de choses au jeu parisien IL Y A 3 HEURES

Malgré des premiers examens médicaux qui ont nourri l'optimisme sur son retour, Karim Benzema n'a toujours pas repris l'entraînement collectif, et sa participation au match de Liga à Villarreal samedi reste compromise. En son absence, le club merengue a été éliminé de la Coupe du Roi en quart de finale par Bilbao (1-0).

Ligue des champions Le Real s'inquiète pour Benzema : qui pour le remplacer en cas d’absence face au PSG ? IL Y A 6 HEURES