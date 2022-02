Le Real Madrid a été l'une des victimes favorites de Lionel Messi du temps où il portait le maillot du FC Barcelone. Avant de marquer 26 buts toutes compétitions confondues face aux Merengue, le septuple Ballon d'Or, qui va retrouver le leader de Liga ce mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions avec le PSG, a bien failli porter la tunique du club de la capitale espagnole. Dans un entretien accordé au Parisien Guillem Balague , le biographe de La Pulga, a raconté l'anécdote qui aurait pu tout changer pour l'Argentin.

Ad

Ligue des champions Optimisme pour Neymar à la veille de PSG-Real Madrid, vers un forfait de Sergio Ramos IL Y A UNE HEURE

Le journaliste explique qu'à l'automne 2001, quand Lionel Messi avait 14 ans, la direction barcelonaise s'est sérieusement interrogée sur le montant du contrat à offrir au natif de Rosario. Cette hésitation aurait pu profiter au Real Madrid, car Jorge Valdano, ex-directeur du football des Merengue, suivait le dossier de près. En effet, Javier Perez Farguell, ancien directeur général des Blaugrana, avait jugé que le contrat annuel de 100 millions de pesetas par saison était excessif pour un adolescent (ndlr : environ 600 000 euros par an).

La déprime de Messi, Pochettino déjà condamné : Paris peut-il s'en sortir ?

"Pour qui se prend-il ? Maradona ? Arrêtons ça maintenant et il peut retourner en Argentine", aurait lancé un dirigeant catalan, quand une autre personne présente dans les négociations aurait soufflé : "Je pense que nous irons à Madrid". Finalement, un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et Lionel Messi. On connaît la suite...

Ligue des champions Hakimi, revanchard face au Real : "Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs" IL Y A 4 HEURES