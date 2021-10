C'est un coup dur pour Paris : le club parisien devra faire sans Neymar ! Touché aux adducteurs, le Brésilien ne pourra pas tenir sa place face à Leipzig, comme l'a confirmé le site du PSG. Il "présente des douleurs aux adducteurs depuis son retour de l’équipe nationale et devra prolonger une période de soins de quelques jours avant un retour normal avec le groupe", explique le communiqué de Paris. Une absence qui vient s'ajouter à celles d'Angel Di Maria (suspendu) ou encore de Sergio Ramos (mollet) et du milieu argentin Leandro Paredes (quadriceps). Mauro Icardi devrait lui être dans le groupe même s'il a manqué l'entraînement dimanche en raison de problèmes familiaux.

La priorité reste la santé des joueurs", a répondu Mauricio Pochettino, avant d'expliquer pourquoi l'ancien Barcelonais a participé à la séance collective lundi matin ouverte à la presse : "Il avait eu l'autorisation du staff médical. Il a fait l'entraînement mais il a senti une gène qui l'a empêché de faire la dernière partie". Neymar était pourtant revenu du Brésil avec quelques espoirs dans les valises. Avec sa sélection et malgré sa sortie sur son usure mentale , il avait semblé avoir retrouvé ses sensations face à l'Uruguay (4-1), un match où il a fait l'étalage de son talent. Mais il subit un nouveau coup d'arrêt. Un nouveau contre temps pour l'international auriverde mais aussi le PSG, qui essaye toujours de trouver une animation digne de ce nom avec l'arrivée de Lionel Messi. "", a répondu Mauricio Pochettino, avant d'expliquer pourquoi l'ancien Barcelonais a participé à la séance collective lundi matin ouverte à la presse : "".

Reste maintenant à savoir si Neymar pourra tenir sa place ce weekend. Car dimanche, il y a le Classique en L1, OM-PSG. Un choc très attendu entre le leader du championnat et le troisième du championnat. Un match surtout toujours spécial. Et Neymar en sait quelque chose. "C'est un petit problème. Et on espère que ce sera une question de quelques jours pour le retrouver", a glissé Pochettino. Affaire à suivre.

