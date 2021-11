Miné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019 et largement préservé en ce début de saison, Eden Hazard doit "garder la foi", lui a enjoint Carlo Ancelotti ce mardi à la veille du match de la 4e journée de Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (18h45). "Il s'entraîne bien, mais ce qui lui arrive arrive à beaucoup de joueurs qui ne jouent pas. Ils doivent garder la foi. Mariano n'avait pas joué une seule minute depuis le début de la saison, et il a très bien joué à Elche. Il a montré un grand professionnalisme. C'est ce que doit faire Hazard", a encouragé le technicien italien mardi en conférence de presse.

Lancé comme titulaire en août, l'international belge a vu son temps de jeu fondre au fur et à mesure des matches. S'il a disputé 364 minutes lors des 9 premiers matches du Real cette saison (en plus de trois rencontres avec sa sélection), depuis début octobre, Hazard n'a joué que 44 minutes en 5 matches. Ce week-end dernier, face à Elche, il est entré pour les six dernières minutes.

Carlo Ancelotti et Eden Hazard lors de Levante-Real Madrid. Crédit: Getty Images

Pas le seul absent madrilène

Pour la réception du Shakhtar, Ancelotti devra également se passer du jeune ailier brésilien Rodrygo. "Il a eu une petite douleur lors du match contre Elche. C'est très léger, on espère qu'il reviendra vite, mais il ne sera pas disponible pour le match de demain (mercredi)", a annoncé Carletto". "Les blessures, c'est lié au foot. A chaque match que je regarde, il y a au moins une blessure musculaire. C'est un problème de calendrier, on l'a déjà dit. On doit savoir gérer cela. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis sur ce plan là, seulement (Fede) Valverde a eu des problèmes avec son genou, mais le reste de l'équipe va plutôt bien", a détaillé Ancelotti.

Une victoire face au Shakhtar rapprocherait considérablement le Real, 2e du groupe D à égalité de points (6) avec le Sheriff Tiraspol, de la qualification pour les 8es de finale. "C'est un match très important, pour être honnête. Le gagner ou le perdre changerait énormément de choses. Si l'on perd, cela veut presque dire que l'on devra gagner les deux matches qui nous restent (contre le Sheriff et l'Inter Milan). Mais sur ce type de rencontre, l'équipe ne faillit jamais sur le plan mental", a rassuré le coach madrilène.

