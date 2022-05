Santiago-Bernabeu est plutôt un stade qui lui réussit. Depuis qu'il a endossé le costume d'entraîneur, Josep Guardiola n'y a connu quasiment que des bons souvenirs. Le 6-2 passé par le Barça au Real pour son tout premier Clasico en tant que coach reste probablement le meilleur. En neuf déplacements dans la capitale espagnole, le Catalan a vu son équipe s'imposer à six reprises pour deux nuls et une petite défaite. Celle-ci est survenue en Ligue des champions, avec le Bayern Munich, battu par le Real de… Carlo Ancelotti (1-0) en 2014. Une exception tellement symbolique.

La C1, c'est bien là où le bât blesse pour Pep. Depuis dix ans, il a fait main basse sur tous les titres nationaux possibles, tant avec le Bayern Munich qu'avec Manchester City. Mais cette Ligue des champions, qu'il avait pourtant remportée deux fois (2009, 2011) sur ses trois premières participations en tant que coach avec le Barça, s'est systématiquement refusée à lui sur cette période. Mercredi à Bernabeu, ce sont dix années de mauvais souvenirs qu'il tentera d'effacer contre le Real pour se donner une chance de regagner enfin la coupe aux grandes oreilles.

2012 : L'improbable couac

Demi-finale : Chelsea – FC Barcelone (1-0, 2-2)

Tout semblait pourtant réuni pour que le Barça de Guardiola, tenant du titre, retourne en finale malgré la défaite concédée en demi-finale aller face à Chelsea à Stamford Bridge sur un but de Didier Drogba (1-0). Un break d'avance grâce aux réalisations de Sergio Busquet (35e) et Andres Iniesta et une supériorité numérique dès la première période après l'expulsion de John Terry (37e) pour un scénario des plus favorables au Camp Nou. Et tout a volé en éclat. Ramires a magnifiquement réduit l'écart juste avant la pause (45e), Leo Messi a manqué un penalty juste après (49e), et Fernando Torres a crucifié le club blaugrana en contre à la 90e. Un improbable couac pour débuter la disette de Guardiola.

Fernando Torres et Chelsea, bourreaux du Barça de Guardiola en 2012 Crédit: Getty Images

2014 : Le cauchemar de Munich

Demi-finale : Real Madrid – Bayern Munich (1-0, 0-4)

Il y a donc eu la première et seule défaite à ce jour du Guardiola entraîneur à Madrid, sur un but de Karim Benzema à l'aller (1-0). Un score qui laissait entrevoir une énorme pression du Bayern, tenant du titre, sur les Madrilènes au retour à Munich. Mais le Real d'Ancelotti a littéralement roulé sur une formation bavaroise sans idées. La messe était déjà dite après une grosse demi-heure avec un doublé de Sergio Ramos (16e, 20e) et un but en contre de Cristiano Ronaldo (34e), avant celui du doublé pour CR7 sur coup franc à la 90e. Un véritable cauchemar pour boucler la première saison européenne de Pep au Bayern.

Josep Guardiola et Carlo Ancelotti, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions 2012 entre le Real Madrid et le Bayern Munich Crédit: Getty Images

2015 : Le vilain tour de la MSN

Demi-finale : FC Barcelone – Bayern Munich (3-0, 3-2)

Ce sont les retrouvailles avec le FC Barcelone pour Guardiola. Et le Barça joue un bien vilain tour à son ancien coach sous l'impulsion d'une MSN au sommet de son art. Leo Messi, Luis Suarez et Neymar font tourner la défense bavaroise en bourrique au match aller avec un doublé de l'Argentin (10e, 80e) et un but du Brésilien (90e). Le Bayern garde l'espoir d'un incroyable exploit au retour quand Mehdi Benatia ouvre rapidement le score (7e), mais un doublé de Neymar sur deux passes décisives de Suarez (15e, 29e) douche les rêves bavarois avant même la demi-heure de jeu. L'équipe de Guardiola remportera quand même le match grâce à des buts de Robert Lewandowski (59e) et Thomas Müller (74e) en seconde période, mais sa victoire restera anecdotique.

Lionel Messi et Pep Guardiola lors de la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone le 12 mai 2015. Crédit: Eurosport

2016 : Le contre fatal de Griezmann

Demi-finale : Atlético de Madrid – Bayern Munich (1-0, 2-1)

C'est l'opposition de style par excellence entre le Bayern de Guardiola et l'Atlético de Simeone. Les Cochoneros virent en tête après le match aller grâce à un exploit individuel de Saul Niguez à Vicente-Calderon (1-0). Le Bayern égalise rapidement sur l'ensemble des deux matches au retour à Munich avec un coup franc de Xabi Alonso. Mais Antoine Griezmann vient crucifier Manuel Neuer et le club bavarois en contre en début de seconde période (54e). Le club allemand doit marquer deux fois pour se qualifier, mais il n'inscrira qu'un but par Lewandowski (74e). L'aventure au Bayern s'achève pour Guardiola sur un troisième échec consécutif en demi-finale de Ligue des champions.

Antoine Griezmann, buteur pour l'Atletico face au Bayern Crédit: AFP

2017 : La claque Mbappé

Huitième de finale : Manchester City – Monaco (5-3, 3-1)

C'est la surprise du chef. Le jeune Kylian Mbappé, 17 ans, est titularisé par Leonardo Jardim au détriment de Valère Germain pour défier le Manchester City désormais entraîné par Josep Guardiola à l'Etihad. Et la légende commence à s'écrire. Le futur attaquant du PSG marque dans un match aller complètement fou (5-3) qui voit Radamel Falcao inscrire un doublé, mais aussi manquer un penalty. L'ASM renverse la situation et déjoue les pronostics au retour avec un succès initié par Mbappé (8e). Fabinho (29e) donne un break d'avance aux Monégasques, Leroy Sané (71e) croit sauver City mais Tiémoué Bakayoko (79e) donne la qualification au club de la Principauté. Et une claque aux ambitieux Mancuniens.

Bernardo Silva, Kylian Mbappé et Thomas Lemar (Monaco) face à Manchester City en 2017. Crédit: AFP

2018 : Klopp mate Pep

Quart de finale : Liverpool – Manchester City (3-0, 1-2)

Ce sont les prémices d'un duel qui vampirise encore la Premier League aujourd'hui. Et c'est déjà un symbole du paradoxe Guardiola. En championnat, son équipe balaie Liverpool à l'Etihad en début de saison (5-0). Elle s'incline certes au retour à Anfield au bout d'un match spectaculaire (4-3), mais part quand même favorite quand les deux formations se retrouvent en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais en C1, Pep n'y arrive pas. Une entame de feu à l'aller à Anfield, concrétisée par Mo Salah (10e), Alex Oxlade-Chamberlain (21e) et Sadio Mané (31e) place les Reds sur la voie royale. Et City y croit quand Gabriel Jesus ouvre le score d'entrée de jeu au retour (2e), mais Liverpool renverse la situation en seconde période grâce à Salah (56e) et Roberto Firmino (77e). Klopp a maté Guardiola.

Jürgen Klopp et Liverpool ont éliminé Josep Guardiola et Manchester City de la Ligue des champions en 2018 Crédit: Getty Images

2019 : Quand le VAR s'en mêle…

Quart de finale : Tottenham – Manchester City (1-0, 4-3)

Un scénario rocambolesque. Pas forcément à l'aller, où Tottenham s'impose devant City sur la plus petite des marges avec un but d'Heung-Min Son (78e). Mais au retour… City mène 3-2 après seulement 20 grosses minutes, Sergio Agüero croit donner la qualification aux Mancuniens à l'heure de jeu, mais Fernando Llorente (73e) remet les Spurs de Mauricio Pochettino en position de se qualifier. City pousse et l'Etihad chavire quand Sterling marque dans le temps additionnel. Et le VAR, mis en place en Ligue des champions depuis le début de la saison, entre en scène. Après un moment interminable, le but est refusé pour un hors-jeu d'Agüero. Et City est éliminé.

La VAR annule le but de Sterling lors de City-Tottenham Crédit: Getty Images

2020 : Lyon et l'autre polémique du 3-5-2

Quart de finale : Manchester City – Lyon (1-3)

Le monde vit la crise du Covid et tout ce que cela implique pour la Ligue des champions. Un Final 8 sur terrain neutre à Lisbonne, l'absence du public, pas de match retour… Ce contexte si particulier a peut-être joué en faveur de Lyon, mais cela n'enlève strictement rien à l'exploit des Gones, qualifiés grâce à un but de l'inévitable… Maxwel Cornet (21e) et un doublé de Moussa Dembélé (79e, 87e). Mais aussi grâce au choix étrange de Josep Guardiola. On reparle encore du fameux 3-5-2 de Laurent Blanc face à… City, mais celui de Pep contre l'OL était tout aussi étrange. Dans ce schéma expérimental, on n'a jamais reconnu l'ADN des Mancuniens. Et Guardiola en a pris pour son grade.

Moussa Dembélé marque le 2e but lyonnais lors de Manchester City - OL en quarts de finale de la Ligue des champions Crédit: Getty Images

2021 : A force de trop penser…

Finale : Manchester City – Chelsea (0-1)

Cette fois, pas d'élimination en quart de finale comme lors des trois dernières éditions. Manchester City joue sa première finale de Ligue des champions après avoir maîtrisé le PSG en demi-finale. En face, un drôle de client : Chelsea semble injouable depuis que Thomas Tuchel s'est assis sur son banc durant l'hiver. Les Blues ont d'ailleurs battu City deux fois dans les semaines précédentes, en Cup (1-0) puis en championnat (1-2). Guardiola ne sait plus trop quoi faire, alors il tente un coup de poker. Un 3-4-3 ultra-offensif et sans sentinelle. Pari perdant. City perd son équilibre collectif et s'incline sur un but de Kai Havertz (42e). Les échecs passés ont peut-être trotté dans la tête du Catalan. Et à force de trop penser, Pep s'est fourvoyé.

Josep Guardiola, battu avec Manchester City contre Chelsea en finale de la Ligue des champions 2021 Crédit: Getty Images

